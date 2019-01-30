谋杀八人：多伦多连环凶犯为何痛快认罪，答案将在下周判刑时公开

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星期二（1月29日）在安大略省高等法院，被指控蓄意杀害8人的麦克阿瑟（Bruce McArther）对每一项一级谋杀罪名都干脆地回以“认罪”。这个不寻常的结果使这起世人瞩目的凶杀案一下子跳过了原本可能旷日持久的法庭诉讼，下星期就可以量刑了。

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主审法官麦克马洪（John McMahon）问麦克阿瑟的问题包括：是否理解认罪的含义？是否明白他放弃了法庭审理的权利？是否明白承认一级谋杀罪名意味着他将至少在监狱里呆到91岁才能申请假释（麦克阿瑟现年67岁）？是否受到亲友、律师或警方的压力？他同时还提醒麦克阿瑟，不能为尽快结案而承认自己没做过的事。

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除了最后一个问题，麦克阿瑟对其他问题都做出了明确的肯定回答，显示他认罪伏法的心意已决。

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一级谋杀罪名按照加拿大刑法应判无期徒刑，二十五年不得假释。

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律师：如此大案被告痛快认罪不常见

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BC省律师桑福德（Marilyn Sandford）在接受CBC采访时说，这么大的案子，被告选择认罪比较少见。通常辩护律师会首先估量检控方掌握的证据是否过硬，然后据此给当事人提出建议，而不是一上来就谈认罪协议。麦克阿瑟案的正式审理定在明年1月6日，这意味着他的律师有将近一整年的时间来寻找检控方证据的漏洞。

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在这种情况下选择认罪，可能是检控方掌握的物证足以打破被告对胜诉或减轻罪名的幻想。事实上，警方在这次开庭前曾表示此案取得了“重大进展”。具体是什么进展，负责侦办此案的警方表示下星期会披露更具体的信息。

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事实陈述显示警方掌握大量物证

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根据一份昨天在法庭上公布的删减版事实陈述，2010年到2017年之间在多伦多，麦克阿瑟蓄意策划了这八起谋杀。八名受害人中，有人是在被性侵过程中被杀，有人是在被非法拘禁期间被杀。

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麦克阿瑟肢解了八名受害人的尸体，把一部分碎块藏在一个雇主的花坛里。另一部分被他埋在附近的一处低洼荒地里。有几名死者的首饰或记事本等随身物品被麦克阿瑟留作纪念。有死者DNA的外套、鞋带和凶器等物也在麦克阿瑟的车里被发现。警方还在他的公寓里发现了一个旅行袋，里面装着胶带、外科手套、弹力绳和针头等物。

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这份事实陈述简单地逐一介绍了八起凶杀。其中五起用到了带子（或绷带）。另外，麦克阿瑟对至少五人的尸体做了“舞台化处理”。陈述书并未进一步说明其含义。

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40岁的Skandaraj Navaratnam是第一个受害人，在2010年9月6日被杀。麦克阿瑟一直保留着他的手镯。八人中最后一个被害的是49岁的Andrew Kinsman，死于2017年6月26日。他在死前曾被关押和捆绑。警方在麦克阿瑟的车里找到了留有他的DNA的凶器。

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（RCI with CBC News, Mark Gollom）

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