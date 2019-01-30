第14人病倒：加拿大外交部决定把驻哈瓦那大使馆人员减半

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在第十四名驻古巴首都哈瓦那的加拿大使馆人员出现头痛、眩晕、失眠和恶心等症状后，加拿大外交部决定把哈瓦那大使馆的人员减半。自2016年以来，多名驻哈瓦那的加美外交官患病，症状类似，至今无法查明原因。第十三名加拿大使馆人员患病是在去年11月。此前的患者中还包括驻外人员的配偶。

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加拿大外交部的公告说，加拿大政府更改了安全措施，同时继续对致病原因进行调查。

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这种被外交官们称为“哈瓦那症状”的怪病在美国引起了更大反响。有些人猜测这是一种“声波袭击”，美国FBI和CIA等部门在联合进行调查。但是也有生物学教授怀疑，罪魁祸首可能只是蟋蟀。目前调查尚无定论。

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一个从古巴回国的加拿大外交官去年在接受Radio-Canada采访时说，他听到从花园深处传来的一种“金属质的声音”。

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（RCI avec Radio-Canada）

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