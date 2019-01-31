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1/3 加拿大人睡眠不好, 睡眠中呼吸暂停是罪魁之一

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 31 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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卡罗琳·麦肯（Carolyn McCann）是一位 67岁的退休护士，她说，不管是什么情况，每天凌晨一到4点半她就会醒。

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她说，我已经记不得什么时候睡足过8小时了。

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她接着说，她知道自己的情况很普遍，她的朋友们经常有人抱怨夜里睡不着。

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Carolyn McCann (Diane Grant/CBC)

1/3 加拿大人睡眠不足

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据加拿大统计局估计，三分之一的加拿大人每晚睡眠时间到不了卫生部建议的7到9小时。

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一些专家说，罪魁祸首是人们盯着各种电子屏幕的时间太长，还有的人则抱怨说工作太多，或者喝咖啡太多。

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然而，很少有人意识到，晚上睡不好，可能是由于睡眠中呼吸暂停，这是一种阻塞性睡眠障碍，可以导致人们在夜间停止呼吸，通常一次暂停可长达10至30秒。

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睡眠中呼吸暂停

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加拿大广播公司报道说，睡眠中呼吸暂停是医生所说的  “阻塞性”  疾病，当睡眠期间气道中的肌肉松弛时，气道软组织会阻挡空气流通，导致睡觉的人打鼾，甚至呼吸暂停。

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一旦身体感觉到空气不足，人就会浅醒过来，等呼吸恢复正常，人又再次入睡，这个周期翻来覆去，有时每晚可以发生几次，甚至几百次。

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睡眠中呼吸暂停的后果，不仅是让人在白天感到困倦，这种疾病会导致生活质量下降、工伤风险增加以及记忆丧失。

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另外，肥胖的人更容易患有这种 “阻塞性” 疾病。

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肥胖与呼吸暂停

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Andrew Holmes (Christian Patry/CBC)

安德鲁·霍尔姆斯 （Andrew Holmes）是加拿大的一位注册睡眠专家，曾经为多个机构进行睡眠科学测试。

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他说，体重是导致睡眠呼吸暂停的一个直接原因，

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他解释说，虽然睡眠中呼吸暂停可归因于遗传因素，如人的面部和颅骨形状，神经系统的问题以及某些阿片类药物的使用，但最主要的触发因素是超重。 较重的人往往气道里有更多的软组织，更容易阻塞，从而导致呼吸暂停。

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540 万加拿大人有此问题

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那么，究竟有多少加拿大人有睡眠中呼吸暂停的问题？

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加拿大公共卫生署2014年的一项研究估计，有 540 万加拿大成年人被诊断出患有这一疾病，或具有患病的高风险。

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加拿大卫生部称，睡眠呼吸暂停的症状以及引起的后果包括：

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  • 白天嗜睡
  • 夜里打鼾严重
  • 睡觉时气喘
  • 早上头痛
  • 烦躁或情绪变化
  • 注意力不集中或记忆丧失
  • 性欲降低
  • 开车时打瞌睡

霍尔姆斯表示，患有这种疾病的人数之多令人震惊，而且，还有很多人不知道自己有这个问题。

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(Diane Grant/CBC)

睡眠不足影响白天 “表现”

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作为私人睡眠顾问，安德鲁·霍尔姆斯的客户包括患有创伤后应激障碍的军人、渥太华的参议员、加拿大的职业冰球员，等等，他说，睡眠是影响一个人情绪、精神状态以及身体健康的关键因素。

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他表示，如果没有高质量的睡眠，睡眠时间不够，那一个人在白天的状态肯定受影响。

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安德鲁·霍尔姆斯表示，睡眠不足的人需要去看医生，确定问题的原因，采取措施解决问题，有的可以借助于特殊的仪器，有的可以通过改变饮食和生活方式来予以改善。

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(RCI  with  Duncan McCue / CBC)

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