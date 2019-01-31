加拿大平均每 2.5 天就有 1 名女性被杀，53% 凶手是配偶或男友

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一个新的报告发现，2018 年加拿大有148名妇女和未成年女子遭到杀害，相当于平均每 2.5 天就有一名女性被杀。

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加拿大女性司法和问责观察站 （ Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability）于本周三 （1月30日）发布了其第一份年度报告，这一报告是为了响应联合国的有关呼吁，联合国一直在督促各国加强跟踪与性别有关的杀人案件。

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(Maria Jose Burgos/CBC)

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报告的主作者是玛丽娜·道森（Myrna Dawson），她是上述观察站的主任，并是安大略省圭尔夫大学 （ University of Guelph）的教授。

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她说，如果我们每天监测这种情况，就会发现确实是经常发生，女性仍然面临着由男性伴侣构成的很大风险，这个报告的目标，在一定程度上是为了让社会承认导致妇女暴力死亡的情况与男子的不同，以更好地预防女性被杀案件的发生。

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道森说，女性被杀，与男子被杀的背景大不相同，女性经常是被自己认识的人杀死，而男子则经常是被偶然结识的人或陌生人杀害。

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53% 被亲密伴侣杀害

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该报告称，2018年发生的133起案件中，有148名妇女和未成年女子被杀，被告人中90%以上是男性。

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报告说，在被杀的女性中，53% 被亲密伴侣杀害，另有13% 被其他男性家庭成员杀害。

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（RCI with CP, CBC ）

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