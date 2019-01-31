加拿大民众关注孟晚舟事件，在相关报道后的留言达几千条

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孟晚舟事件从开始以来，至今已有两个月。中国政府的高调施压，推动着案件掀起层层波澜，涉及的方面越来越广，到上星期加拿大驻华大使因说错话被迫辞职，媒体对此事的关注度不断升温。这也在加拿大全国引起高度关注，包括那些平时不怎么关心政治的普通民众。

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加拿大广播公司新闻网站上与孟晚舟事件相关的新闻报道下面，读者评论区的留言出现爆炸式增长，就从一个角度展现了民众的高度关注。通常平时的新闻能有几十条留言就很多了，重要新闻有几百条留言也到顶了。可这些天在孟晚舟相关新闻后面，动辙留言就达到几千条。

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例如在26日加拿大驻华大使约翰·麦加廉（John McCallum）被解职的新闻后面，留言评论达到5225条。除了对大使被解职一事表达不同看法，留言的内容还谈到他的亚裔太太，华人移民，加拿大执政党处理危机能力，反对党的作用，涉及对中国的看法等等。以下摘录其中几则：

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Jake Kayak：事实上，大使夫人是在马来西亚出生的华裔。那里不是中国大陆，虽然文化背景方面有相似之处，但在应对中国政府思维方式的事情上，显然是很不够的。加拿大人中有很多华裔都不懂得如何与中国打交道。例如，那些来自香港的移民及后代，那里一直是英国的殖民地。所以在与中国打交道时，他们也会很无助。看看香港在1997年回归后，中国如何对待香港就可以理解了 。

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John Ryan：几十年来，西方一直在利用中国的廉价劳动力，而对中国都发生了什么却不关心。现在，这个可能是地球上最大的经济体开始展示它的肌肉了！该怎么办？美国总统特朗普已经开始改变，也许加拿大也该改换门庭了！

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Anthony Antony：加拿大不应采取任何特别措施来恢复与中国的关系。中国的一党政治体制与现代民主社会不同步。他们所作的一切都是为达到目的采用的手段。

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Tom Barry：从美国司法系统对华为及其官员提出的众多刑事指控来看，引渡孟晚舟应该是一个正确的程序。

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Jay Jones：中国在孟被捕的事情上搞出这么大的动静，令人觉得很搞笑。。。中国过去一直，而且现在仍继续在国内随便抓捕他们不喜欢的人，甚至不用遵循任何程序。

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Jonathan Dillard：加拿大需要勇敢面对中国，可以考虑收回三合会黑帮们在温哥华和多伦多房地产上赚走的钱，同时把有间谍嫌疑的公司踢出加拿大。

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Steve Timmins：加拿大华人是自由党的票仓，麦加廉可能接到指示要维护好与华人社区的关系。结果摔了个大跟头。

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