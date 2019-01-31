怕外国干扰：加拿大5人小组监管大选舆情

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加拿大自由党联邦政府一月底宣布成立一个由五位联邦政府副部长级官员组成的舆情监督小组，在发现有外国势力或国内势力利用信息战非法手段干扰加拿大联邦大选的情况时，向加拿大联邦政府总理、联邦各主要政党负责人、和加拿大联邦选举委员会发出警告，并随后举行记者会向加拿大全国选民公布其警告。

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前车之鉴

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特鲁多政府的民主事务部长Karina Gould与联邦政府公共安全事务部长Ralph Goodale和国防部长Harjit Sajjan联袂出席了在首都渥太华举行的记者招待会。

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Karina Gould指出，美国总统大选、英国脱欧公投等西方国家的竞选过程中都出现了外国势力利用散布假新闻、在社交媒体发布不实信息等手段尝试影响民意、左右选民的投票意向的问题；加拿大是北大西洋公约组织成员国、是五国情报联盟组织的成员（Five Eyes intelligence alliance），如果寄希望于加拿大大选不会受到外国势力的干扰，这是天真的侥幸心理。Karina Gould强调加拿大政府成立的这一舆情监督小组不会草木皆兵、而是会小心分析具体的情况和问题，不会轻易发布外国势力干涉大选舆情的警告。

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五位成员

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这大选舆情监督小组的五位成员是：枢密院秘书长、联邦国家安全和情报顾问、司法部副部长、公共安全部副部长、和外交部部副部长。

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特鲁多政府的民主事务部长Karina Gould在接受加拿大广播公司英语电视网政治访谈节目采访时被问到的一个问题是，虽然被任命的五位联邦政府高级官员都是职业政府雇员，但他们是被特鲁多自由党政府提拔重用并被放在大选舆情监督小组这一重要岗位上的，这些人自觉或不自觉的会有偏向自由党的倾向，可能会乐于见到特鲁多自由党政府再次执政，怎么能确保这些人保持无党派立场呢？

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Karina Gould没有直接回答这个问题，只是强调加拿大联邦政府职业官员不随执政党的更换而更换，他们的任务就是确保联邦政府各部门能够不受执政党更迭的影响而正常运转。

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反对党质疑

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加拿大联邦议会官方反对党保守党民主改革事务发言人Stephanie Kusie抨击自由党政府成立这一大选舆情监督小组的决定缺乏细节、也没有禁止外国政治捐款的措施，这无法让加拿大选民对2019年联邦大选的自由和公正性感到放心。

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而加拿大联邦议会另一反对党新民主党负责民主机构改革问题的资深议员Nathan Cullen指出，自由党政府成立舆情监督小组的决定至少有两个问题，一是为什么没有加拿大联邦选举委员会主任参加？加拿大选举委员会主任是由联邦议会任命的、只对议会负责不对执政党负责，其唯一的职责就是确保联邦大选自由和公正；如此不会有政治倾向性的人是最应该参加大选舆情监督小组的人，但却被特鲁多政府拒之门外。二是为什么没有任何措施要求社交媒体公司承担散步虚假信息干扰选民投票意问题的责任？

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除了上述只在大选期间监督舆情的工作小组之外，自由党政府还打算成立由加拿大安全情报局、电讯安全局、皇家骑警和外交部高级官员组成的工作小组，以防止外国秘密组织和犯罪组织干扰加拿大大选的行为，这个小组的工作不局限于大选期间、而是常年性的。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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