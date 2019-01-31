美加银行齐变调：升息不急

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三美联储宣布维持目前2.25%-2.5%的短期银行利率区间不变的决定，并表示2019年在考虑升息决定时要有足够的耐心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大中央银行在升息问题上也采取了等等看的态度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这与美国和加拿大中央银行在2018年鹰派的升息政策有了明显的不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市场分析家们认为，美国和加拿大央行放慢升息步伐是因为经济和就业市场虽然表现继续健康，但与中国的贸易战会带来的经济减速和通货膨胀压力的上升正成为央行关注的焦点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

换句话说，经济过热已经不再是美国和加拿大中央银行担心的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

鲍威尔告诉记者说，他倾向于跟着通货膨胀走。换句话说，对于通货膨胀的风险美联储主席鲍威尔似乎采取了不见兔子不撒鹰的立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Don Pittis · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada