北约秘书长发声，呼吁中国按正当程序公正对待两名被关押的加拿大人

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北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）呼吁中国按照正当法律程序公正地对待两名被关押的加拿大公民。

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前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯巴沃（Michael Spavor）去年12月先后被中国国安部拘捕，并被指控从事危害中国国家安全的活动。

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斯托尔滕贝格星期四（1月31日）在回答记者问题时表示，他一直在密切关注此案并感到担忧。两名加拿大人自12月份起被关押，“我们希望他们受到公正的、遵守正当法律程序的对待。”

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他还说，北约建立在民主、个人自由和法治的核心价值观上。“这也是为什么我们怀着巨大的担忧关注这个案子。[…… ] 许多北约成员国和盟国一直在做出同样的呼吁。”

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康明凯目前被以“指定居所监视居住”的方式被关押。加拿大使馆官员被允许每个月探访他半个小时。他目前还没有被允许请律师。

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前驻华外交官、布洛克大学政治系教授伯顿（Charles Burton）本周在接受采访时也呼吁以正常的法律程序审理康明凯和斯巴沃的案子，具体说明指控他们的罪行，给他们辩护的机会。

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他还说，撤换加拿大驻华大使麦家廉给中国政府传达了一个明确的信息，即加拿大在孟晚舟引渡案上的立场没有改变。无论中国如何施加压力，孟晚舟案只能按照正常的法律程序处理。

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（RCI with CP，AP）

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