（CP/Jonathan Hayward）

跨山输油管买贵了，但还有赚钱的可能：加拿大议会预算官评估政府收购

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 31 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府去年五月份斥资45亿加元，从金德摩根公司手里买下跨山输油管及其扩建项目。根据加拿大议会预算办公室星期四（1月31日）公布的评估报告，这个价格比该办公室的估价下限高出将近10亿加元。

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预算办公室对跨山输油管及其扩建项目的估价上下限相差很大，在36亿加元到46亿加元之间。加拿大政府以几乎达到估价上限的价格谈成了这笔交易。报告认为，联邦政府是当时唯一的买家，本应该利用这一点杀价的。

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另外，私营企业无人出手也表明这项投资的风险。如果扩建工程延期或成本超出预算，这个项目就会贬值。按照报告的估算，延期一年时间意味着项目贬值7亿加元。

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加拿大议会预算官Yves Giroux。(Radio-Canada)

但是这个项目的价值也是巨大的。扩建工程用人最多时可创造将近八千工作岗位，新的输油管建成后，阿尔伯塔省石油将可以运往美国以外的市场，以高于目前水平的价格售出。这将带来GDP的增长。

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由于有太多的不确定因素，加拿大议会预算办公室现在还不能确定联邦政府的这笔投资是赔还是赚。但是报告说，如果扩建工程的拖延持续到2021年12月31日（现定完工日期）以后，那就可以相当肯定地说，这条输油管确实买贵了。

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按这份报告的估价，如果不扩建新的输油管，跨山输油管现有的管道和设施价值20亿加元。

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去年五月，在扩建工程搁浅，承建公司金德摩根威胁退出时，加拿大联邦政府决定买下跨山输油管及其扩建项目。在金德摩根股东大会通过这项交易的同一天，加拿大联邦上诉法院裁定联邦政府对扩建工程的批准无效，必须在原住民咨询和环境评估上返工。

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联邦政府出手为输油管护航的决定受到了阿尔伯塔省政府和石油工业的欢迎，但是在输油管终点站的所在地BC省受到了激烈的抨击和反对。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker）

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