破产能源公司应先清污，再还债：加拿大最高法院判决

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加拿大最高法院星期四（1月31日）裁定：油气开采等能源公司在破产时必须首先履行关于环境的承诺，然后再偿付债权人。这项判决推翻了此前阿尔伯塔省法院和上诉法院的判决。

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加拿大能源开采公司和矿区所在地省政府签署的环保协议对废弃矿井的清理责任有明确的规定。但是阿尔伯塔省的Redwater能源公司2015年陷入资不抵债的状况，把资产交给破产托管公司管理。托管公司打算卖掉Redwater名下仍在出产的油气井来偿还债务，卖不掉的废弃矿井则留给阿省废弃矿井协会清理。

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阿省能源管理局认为公司尽管破产也不能逃避环保责任，要求Redwater的托管公司把出售产油井获得的收益用来清理废弃矿井。双方把官司打到了法院。阿省皇座法院2016年裁定清偿债务优先于清理废弃矿井，阿省上诉法院维持原判。

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但是在实际执行中，这意味着允许破产公司扔下废弃矿井一走了之。目前阿省废弃矿井协会登记的废弃油气井已经从2014年的不到200增加到了3000多，另外还有1500多个没有公司认账的废弃油气井。全省的闲置矿井数量在2018年底达到将近9万。

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加拿大最高法院今天的判决受到阿尔伯塔省政府的欢迎，同时也受到安大略，BC等省份的密切关注。

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（RCI with CBC News， Tracy Johnson）

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