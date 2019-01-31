两名法国警察因强奸加拿大女游客被判7年有期徒刑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

两名法国警察被以聚众强奸的罪名分别判处7年有期徒刑。吉兰（Antoine Quirin）和勒杜阿纳（ Nicolas Redouane）被指控在巴黎警察总部强奸一名加拿大游客。此案审理拖延数年，一开始曾被法院认为证据不足，拒绝受理。但检控方和受害人斯潘腾（Emily Spanton）没有放弃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年4月22日晚上，在巴黎旅游的斯潘腾在一个酒吧里遇到了四名巴黎特警侦查行动队（BRI）的警察。他们邀请她去参观大名鼎鼎的“36总局”。一行人在午夜过后进入巴黎警察总部大楼。斯潘腾说，她在那里遭到两名被告和另一人的强奸。但第三人一直未被指认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两名被告一直否认强奸罪名，双方的证词完全不同。但是法院认为受害人的证词更加前后一致，并有DNA分析和电话分析为佐证。目击者说，斯潘腾在凌晨2点离开大楼时明显处于受到强烈刺激后的崩溃状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI avec Radio-Canada, AFP)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada