周末网络广播（2019年2月1-3日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 1 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, February 1, 2019

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本周报道精选
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怕外国干扰：加拿大五人小组监管大选舆情（方华）

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(Regis Duvignau/Reuters)

加拿大自由党联邦政府一月底宣布成立一个由五位联邦政府副部长级官员组成的舆情监督小组，在发现有外国势力或国内势力利用信息战非法手段干扰加拿大联邦大选的情况时，向加拿大联邦政府总理、联邦各主要政党负责人和加拿大联邦选举委员会发出警告，并随后举行记者会向加拿大全国选民公布其警告。

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超级寒流袭击北美，加拿大北部冷到零下60度（赵黎）

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(AP/ David Joles)

一股超级寒流正在袭击北美。加拿大的平原省份、安大略省、魁北克省正冷到  “危险的程度”。加拿大环境部发出了 “极端寒冷” 警告。警告说，从萨斯喀彻温省中部到魁北克省东部，以及努纳武特地区，人们要注意  “非常危险” 的气象条件，防止被冻伤，并保护宠物。

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Inside.com 邮件新闻直发 能拯救因特网时代的新闻困局吗？（沈二）

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Inside.com的目标是让好新闻摆脱算法和点击量的魔咒，重新让新闻质量回归价值的核心。

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美国胰岛素价格暴涨对加拿大人是坏消息（方华）

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(Reed Saxon/AP)

1923年，胰岛素专利被以一美元的象征性价格出售，以便让患有糖尿病的病人可以买得起药来控制和治疗其疾病。但差不多一百年之后，胰岛素的价格在美国大幅度窜升，这对加拿大人也不是好消息。

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寿命延长退休年龄却不变：大多数婴儿潮一代希望半退休（赵黎）

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(AP Photo/Amy Sancetta)

一项新的调查显示，如果雇主允许的话，大多数婴儿潮一代人会选择工作更多的年头。这项网上调查询问了 500 名 54岁- 72 岁之间的加拿大人，调查显示，人数众多的婴儿潮一代人，绝大多数人希望渐进式地停止工作，76% 表示，如果可以，他们愿意半退休，有更灵活的工作时间， 可以减少福利。56% 的受访者表示，希望自己从全职工作过渡到咨询式角色。

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