Reed Saxon/The Associated Press

美国胰岛素价格暴涨对加拿大也是坏消息

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 1 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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1923年，胰岛素专利被以一美元的象征性价格出售，以让患有糖尿病的病人可以买得起药来控制和治疗其糖尿病。但差不多一百年之后，胰岛素的价格在美国大幅度窜升，这对加拿大人也不是好消息。

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胰岛素发现者之一的Frederick Banting 在1921年的照片 / Sir Frederick Banting House

美国胰岛素价格窜升

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根据非政府、非盈利研究机构医疗保健开支研究所Health Care Cost Institute对美国雇员医保项目的调查，1型糖尿病患者每年花在胰岛素药品方面的钱在2012年是2900美元，到2016年这个费用猛增到5700美元，增幅97%，在四年的时间里胰岛素的费用几乎增加了一倍。

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另一项研究显示，在2002到2013年期间，美国一小瓶胰岛素的价格从40美元猛升到130美元。

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那么，胰岛素专利费只有一美元，为什么近年来胰岛素药费猛涨呢？

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简单来说是科技进步。几十年前病人使用的胰岛素药品是从动物身上提取的、使用简单的注射器注入体内；现在的胰岛素是用基因技术手段人工合成制造的、用药方式从针头注射变成胰岛素泵、胰岛素笔等方式、还有各种各样的血糖快速检测仪等。所有这些新的制药方式、用药方式和血糖监测方式都有各自的专利，这些专利可不是一块钱就卖掉的，这都推高了治疗和控制糖尿病的费用。

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CBC

加拿大还没有失控

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加拿大与美国不同的医疗系统到目前为止在很大程度上防止了胰岛素药品价格的大幅度上涨， 但邻国美国胰岛素价格的猛涨让不少加拿大人感到担心。

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比如一小瓶Humalog药在美国售价3百美元，在加拿大只要32块。这么大的差价让不少美国人到边界这边的加拿大来购买胰岛素药品。

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美国食品和药品监管局准许美国人跨国购买药品，条件是个人使用、购买量不超过3个月的用药量。

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无奈的选择

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由于美国胰岛素药品价格变得昂贵，不少患有糖尿病的美国人面临是削减胰岛素药品开支还是削减食物和住房开支的困难选择。耶鲁大学的一项研究显示，有四分之一的美国糖尿病患者没有按照医嘱使用胰岛素药品，或者是少用、或者是间隔性使用。

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研究显示，不按医嘱服用胰岛素药物会引起眼睛疾病和肾病；急诊室的老年患者中最常见的病例是糖尿病。

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加拿大糖尿病协会的研究显示，加拿大也有57%的糖尿病患者没有完全按照医嘱服药，胰岛素药品价格是否负担得起与糖尿病人是否能够控制其病情有直接的关系；呼吁加拿大联邦和各省政府采用个人所得税免税额、控制胰岛素药品价格和给药器价格等多种手段确保加拿大糖尿病人能够负担得起控制病情所需要的药品。

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希望

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不过，最根本的解决办法可能是遗传工程科技走入寻常百姓家。一些不为赚钱、只为解决糖尿病人买不起胰岛素药品问题的生化专家们研究的让病人自己制造胰岛素的免费技术已取得很大进展。已经有2千名参加实验的糖尿病人成功地使用自己在家里制造的胰岛素来控制自己的糖尿病。

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RCI with Dr. Brian Goldman · CBC News

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