舞台剧再现50年前校园种族歧视风潮

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舞台剧Blackout一月底在加拿大蒙特利尔市康克迪亚大学上演，这个舞台剧反映的是50年前一些黑人学生抗议白人教授种族歧视言行的示威演变成暴力冲突，有97人被逮捕、财产损失达2百万加元的事件。

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当年事情的起因是，一些黑人学生指控电脑课一位白人教授在阅卷给分时偏向白人学生、故意给黑人学生较低的分数，并用带有歧视性的语言称呼黑人学生；虽然校方组成专门委员会对这些黑人学生提出的指控进行了调查，对得出的调查结论是查无实据；结果是愤怒的黑人学生从1969年1月29日开始占领了大学的电脑中心，直到校方在2月11日要求警方介入；警方的介入引发了暴力冲突、校园起火、和大量示威学生被逮捕。

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现在康克迪亚大学半个世纪前还是Sir George Williams大学，所以当时的校园骚乱被称为Sir George Williams大学骚乱。

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这个舞台剧的编剧Diane Roberts年幼时移民来到加拿大，后来成为康克迪亚大学表演系的教师。

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RCI with Elysha Enos · CBC News

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