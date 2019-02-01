去年底安省学校接假威胁电话案：加拿大警方认为案主是一名英国少年

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加拿大安大略省金斯顿（Kingston）市警方周四 （1月31日）表示，去年底金斯顿几个学校接到的假威胁电话，警方认为作案者是一名不到18岁的英国少年，加拿大警方正在申请逮捕令，预计将对该少年提出 7 项刑事罪指控。

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金斯顿警方还在新闻发布会上表示，英国警方也在调查这名少年，他也是英国国内一些案件的嫌疑人，他也可能在英国受到与金斯顿案件有关的指控。

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201 8年 12 月 5日和 6日，金斯顿的几所学校都接到威胁电话，致使学校停课，警方立即派警察进入学校进行搜索和调查。

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金斯顿警方表示，警力对这些假威胁电话的回应，以及之后的调查，给警方带来的开支超过 22,500 加元。

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在此案中，美国和英国的官员都协助金斯敦警方进行了调查。

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（RCI with CBC）

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