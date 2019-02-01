美中谈判获进展、棘手问题需习特介入

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美国总统特朗普星期四会晤中国国务院副总理刘鹤时表示，美中贸易会谈取得了实质性进展，他会在近期会晤中国国家主席习近平、以最后敲定美中贸易协议；并说他对美中达成贸易协议抱有信心。

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中国官方媒体也报道说，中美在美国首都华盛顿举行的为期两天贸易会谈取得了进展。

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有消息说，中国方面同意大量增加进口美国农产品、能源产品、制造业产品、并更多地采用美国公司提供的服务，但高科技和知识产权保护仍然是棘手问题。

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美国首席贸易谈判代表Lighthizer表示，目前还无法预测美中双方是否最终能够在高科技和知识产权保护方面达成协议，但到目前为止双方通过谈判已经取得的进展使得达成协议成为可能。

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这位美国首席贸易谈判代表还证实，为期两天的华盛顿贸易会谈没有讨论取消美国对中国产品征收惩罚性关税的问题。

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美国贸易代表团应该在2月中旬前往北京继续贸易谈判，但具体日期还没有被确定。

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美国总统特朗普与中国国家主席习近平会晤的时间和地点也还没有确定。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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