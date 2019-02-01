MUHC 贪腐丑闻：SNC-兰万灵公司前总裁认罪

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在被称为加拿大第一大贪腐案 – “麦吉尔大学健康中心MUHC ”（超级医院） 贪腐案中，蒙特利尔工程公司SNC-兰万灵（SNC-Lavalin）的前首席执行官（Pierre Duhaime）周五（2月1日）上午在法庭上认罪。

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2012年，SNC-兰万灵公司的内部审计发现 Pierre Duhaime 对未透露的代理商支付了 “不当款项”，之后他辞去公司 CEO的职位。

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2012年11月，魁北克省警方逮捕了 Pierre Duhaime，指控他参与麦吉尔超级医院建筑群的重大欺诈案，Pierre Duhaime 当时共受到15项指控，包括欺诈、串谋、作假，但周五检控方撤回了其中14项指控。

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对 Pierre Duhaime 的法庭审理本应该在下周一 （2月4日） 开始。

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魁省法院法官多米尼克·乔利 Dominique Joly 接受了检方和辩方的联合建议，Pierre Duhaime 被判处软禁20个月，社区服务240小时，并向赔偿犯罪受害者的基金捐款20万加元。

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此案认罪的第4名被告

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Pierre Duhaime 是这一贪腐案中认罪的第4名被告，魁北克警方的警官称这起案件是 “加拿大历史上最大的腐败欺诈案” 。

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去年11月，麦吉尔大学健康中心（MUHC）的前建设部主任Yanaï Elbaz 在认罪后被判入狱 39 个月。

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去年 7 月，SNC-Lavalin 公司的前建筑副总裁 Riadh Ben Aissa 在认罪后被判入狱 51 个月。

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麦吉尔大学健康中心贪腐案的中心人物、 MUHC 的前首席执行官亚瑟·波特（Arthur Porter）2013 年 5 月在巴拿马被逮捕，于 2015 年死在巴拿马的监狱中，他的妻子帕梅拉·波特 （Pamela Porter）于2014 年承认犯下了洗钱罪，被判入狱。

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（RCI with CBC）

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