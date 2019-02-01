新移民的房子较贵，新投资移民的房子更贵：加拿大统计局对温哥华和多伦多住宅地产的分析报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局的房产统计项目（CHSP）本周公布了一份对温哥华和多伦多移民人口所拥有的住宅地产的分析报告。其中多伦多的统计数据是2016年的，温哥华的统计数据是2017年的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这份报告，在多伦多和温哥华的移民房主当中，拥有独立房的比例低于出生在加拿大的房主。但是新移民（即2009年以后到来的移民）所拥有独立房的平均房价估值高于本地出生的房主。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，新投资移民的独立房的平均房价估值高于其他类别的新移民，而来自中国和伊朗的新投资移民的独立房的平均房价估值高于来自其他国家的新投资移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在温哥华，由移民拥有的独立房的平均房价估值为180万加元，比本地出生的房主高25万5100加元。新移民的独立房的平均房价估值为230万加元，比本地出生的独立房主高82万3900加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告把温哥华新投资移民分为两类，一类是通过联邦移民部项目来的，另一类是通过魁省移民部项目来的。联邦投资移民的独立房的平均房价估值为310万加元，魁省投资移民为330万加元。而通过省级提名项目和技术移民项目来的房主，其住宅的平均房价估值分别为240万加元和160万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同样的情况也存在于多伦多的独立住宅房主当中，但是各类之间的差别没有温哥华这么大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada