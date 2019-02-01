新民主党大佬不客气：党领袖辛格要么赢得补选，要么下台

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如果新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）2月25日在BC省本那比南区的联邦补选中落败，他就不能继续担任党领袖了。这是该党议员团的几位资深成员早在半年前就对他发出的警告。目前辛格是唯一一个在众议院没有席位的联邦政党领袖。

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两位没有透露姓名的新民主党议员在接受CBC记者Hannah Thibedeau采访时说，他们在去年六月份的一次会议上告诉辛格，这次补选不是他希望赢的问题，而是他必须赢。他的党领袖位置取决于这次胜利。据信辛格对此没有异议。

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一位新民主党资深议员说，这是显而易见的事。新民主党在BC省，尤其是在温哥华享有相当高的选民支持率，如果在这里都赢不了的话，何谈其他地区？

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自由党在本那比南区的候选人现在是前BC省议员李灿明。原来的候选人王小宝因一条朋友圈引起的争议退选。

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（RCI with CBC News, Hannah Thibedeau）

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