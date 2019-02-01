新民主党大佬不客气：党领袖辛格要么赢得补选，要么下台

如果新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）2月25日在BC省本那比南区的联邦补选中落败，他就不能继续担任党领袖了。这是该党议员团的几位资深成员早在半年前就对他发出的警告。目前辛格是唯一一个在众议院没有席位的联邦政党领袖。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
两位没有透露姓名的新民主党议员在接受CBC记者Hannah Thibedeau采访时说，他们在去年六月份的一次会议上告诉辛格，这次补选不是他希望赢的问题，而是他必须赢。他的党领袖位置取决于这次胜利。据信辛格对此没有异议。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
一位新民主党资深议员说，这是显而易见的事。新民主党在BC省，尤其是在温哥华享有相当高的选民支持率，如果在这里都赢不了的话，何谈其他地区？
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
自由党在本那比南区的候选人现在是前BC省议员李灿明。原来的候选人王小宝因一条朋友圈引起的争议退选。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（RCI with CBC News, Hannah Thibedeau）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
有错认错，别扯文化：前加拿大新民主党议员邹至蕙谈王小宝因朋友圈争议退选加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论