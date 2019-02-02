作者：沈二 2019-02-01
2014年 Inside.com 的创始人 卡拉卡尼斯利克 在开始他的媒体创业时告诉《商业内幕（Business Insider）》网媒，Inside的使命是打造世界上最好的新闻产品，但是他们想在没有记者参与的情况下做到这一点。
Photo：Inside.com
现在的Inside.com转为邮件新闻直发
2018年，经过几次方向转换，Inside.com终于将自己定位在提供邮件新闻直发的媒体。它在Produthunt上宣布2018年有了75万活跃订阅和110万美元收入，新年又筹集了260万美元。
Inside.com认为电子邮件提供了一个极好的渠道。基于时事通讯订阅的机制避开了算法和点击量的控制，才有机会定期传递一些伟大的东西。
他们除了已经运营的30份新闻邮件通讯之外，还发布了20份时事通讯，并将推出同类产品中的第一款广告服务器，允许品牌针对广泛的群体精准推送，如针对“开发者”、“技术创始人/高管”、“销售”等等发布广告。
“Inside的使命是打造世界上最好的新闻产品，但是要在没有记者参与的情况下做到这一点。” - Inside.com 创始人 卡拉卡尼斯利克
回到2014年
2014年1月，企业家兼创业投资人杰森·卡拉卡尼斯利克（Jason Calacanis）又开始了他的新历程 - 改变新闻业。
在此之前，卡拉卡尼斯利克参与Uber早期投资取得了巨大的商业回报。他随后在Inside.com推出了一款新闻应用，并赋予了它一个使命：改变你在智能手机上查找和阅读新闻的方式。
2016年2月，杰森·卡拉卡尼斯承认Inside.com新闻应用已经失败，转而使用电子邮件服务。
卡拉卡尼斯将他的Inside.com新闻服务转移并关闭公司的移动应用程序，转而支持“参与度更好”的电子邮件新闻服务。
“2009年网络媒体‘毁灭’纸质媒体，而2019年网络媒体开始‘毁灭’自己。” - 前时代周刊驻欧洲记者杰夫·伊斯雷利
Inside.com展现的新闻业困局
“2009年网络媒体“毁灭”纸质媒体，而2019年网络媒体开始“毁灭”了自己。”这是前时代周刊驻欧洲记者杰夫·伊斯雷利在接受纽曼新闻实验室采访的文章标题。
现在的新闻行业无可选择地依赖着网络分发，但是网络的优化算法和点击量激励机制又控制着新闻业的发展方向。 新闻从业者关心的是病毒式的点击，而不是持续的读者群。
Inside认为他们利用邮件新闻直送可以不需要为社交网络流量付费，也不需要优化新闻头条和题目来取悦搜索。只需点击发布，优质新闻就会出现在你的收件箱中。
Inside希望和用户建立直接和长久的关系。他们表示如果邮件服务不能提供价值，你大可以取消订阅。
发表评论