现在的Inside.com转为邮件新闻直发

2018年，经过几次方向转换，Inside.com终于将自己定位在提供邮件新闻直发的媒体。它在Produthunt上宣布2018年有了75万活跃订阅和110万美元收入，新年又筹集了260万美元。

Inside.com认为电子邮件提供了一个极好的渠道。基于时事通讯订阅的机制避开了算法和点击量的控制，才有机会定期传递一些伟大的东西。

他们除了已经运营的30份新闻邮件通讯之外，还发布了20份时事通讯，并将推出同类产品中的第一款广告服务器，允许品牌针对广泛的群体精准推送，如针对“开发者”、“技术创始人/高管”、“销售”等等发布广告。