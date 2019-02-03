(Andrew Foote/CBC)

新食品指南推升对豆腐需求，加拿大生产商加班加点工作

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期日 3 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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每周 7天，每天生产 24小时，这是位于渥太华附近加蒂诺（Gatineau）市 Soyarie 豆腐生产厂的生产节奏，随着市场对豆腐的需求不断增加，这家豆腐生产商正在全马力运行，以努力满足消费者的需求。

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弗雷德里克·诺埃尔（ Frédérick Noël）是这家公司的生产经理，他说，公司的销售额每年都在增长，自从去年以来，公司已经不得不拒绝新的客户，因为实在是忙不过来了。

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Photo: Radio-Canada / Hugo Bélanger

新食品指南将推升豆腐需求

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豆腐，十几年前还不被加拿大人认同，但最近几年来，豆腐越来越都欢迎，加拿大人饮食习惯从肉类转向其他蛋白质来源的趋势已经在不断加速。

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诺埃尔表示，加拿大的新食品指南敦促人们食用更多的植物蛋白，这将推升消费者对豆腐的需求，对豆腐生产商会有积极作用。

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他说，看到新食品指南，我说，Wow，我们需要扩大生产，现在扩张计划已经开始了。

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Photo: Reuters

增设生产厂

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Soyarie 公司的生产厂设在加蒂诺（Gatineau），其产品主要在蒙特利尔、加蒂诺、渥太华和多伦多销售。

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该公司正准备把加蒂诺机场附近的一个前工厂改为第二个生产地点，希望能在 2019年 12月投入生产，预计这个项目将耗资 250 万到 300 万加元。

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该公司的计划是，新生产厂建成后，产量在短期内会增加一倍，并在不久的将来增加三倍。

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诺埃尔表示，随着新食品指南的问世，消费者对豆腐的需求会越来越高，我们一定要抓住这个商业机会。

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Photo: Radio-Canada

魁省两大生产商之一

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Soyarie 公司是魁北克省最早开始大批量生产豆腐的公司，目前是魁省两大豆腐生产商之一。

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该公司目前每天生产 5 吨豆腐。

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（RCI with Mathieu Nadon，Rachel Gaulin / Radio Canada）

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