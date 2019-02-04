渥太华警察打死索马里移民案开庭

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加拿大首都渥太华警官Daniel Montsion被控2016年暴打Abdirahman Abdi致其死亡的法庭庭审在2月份第一个星期一开庭，这个庭审过程会持续两个星期左右。

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暴力冲突

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2016年7月24日，37岁的Abdirahman Abdi在其居住的公寓楼门前与Daniel Montsion等警官发生暴力冲突；失去体征的Abdirahman Abdi被送进医院抢救、但在第二天死亡；有报道说Abdirahman Abdi患有精神疾病，但什么样的精神疾病没有被披露。

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安大略省有关当局对上述事件调查后，对警官Daniel Montsion提出杀人罪指控。

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Abdirahman Abdi是来自索马里的移民。他被警察打死的事件不但在索马里黑人社团中引起极大反响、而且在渥太华警队中也引起很大震动。

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渥太华警队采取了听取索马里社团意见、改组社区咨询委员会、减少警察街头截停检查次数、增雇来自少数族裔社团的警员、让警队领导的构成多元化等措施。

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双方都担心

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但为Abdirahman Abdi讨还公道组织Justice for Abdirahman coalition的发言人Dahabo Ahmed-Omer说，Abdirahman Abdi被打死两年多以来，没有看到任何有实质意义的改变，索马里移民社团在与警察打交道时并没有感到安全，开庭审理Daniel Montsion 警官杀人罪案件是为Abdirahman Abdi讨还公道的最后一个机会。

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但在渥太华警队服务32年后退休的Anthony Constantini认为，警官Daniel Montsion被以杀人罪送上法庭对警官们的士气有负面影响；会让警官们执法时缩手缩脚、甚至会采取多一事不如少一事的态度，最终受影响的还是社会的安全。

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RCI with Laura Osman · CBC News

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