小心：西捷公司按美元收返程行李费

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一些西捷航空公司WestJet的乘客抱怨说，他们在加拿大购买往返机票去美国或墨西哥旅游，但回来后发现其30块钱的行李托运费不是按照加元计算、而是按照美元计算的，等于是多付了差不多三分之一的行李托运费。

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Taryn Zielke 和她的丈夫Charles买的是西捷公司里贾纳-墨西哥的往返机票，她对加拿大广播公司记者说，西捷公司这种从乘客手里榨取更多金钱的手法实在是鬼鬼祟祟。

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西捷公司从2018年8月28日开始对购买往返机票后从美国、墨西哥、加勒比国家和拉丁美洲国家返程的乘客征收用美元计价的行李托运费，并从10月1日开始把行李托运费从第一个行李25加元上调到30加元，如果回程用美元计算30美元就变成了40加元。

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西捷航空公司在其网站上公布的有关其行李托运费规则是，行李费按飞机起飞时所在国家的货币收费。

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Taryn Zielke抱怨说，墨西哥货币比索对加元的比价走低，她这次旅行根本就没有踏入美国境内，行李费却按照美元计算。她和丈夫离开里贾纳时为两个行李付的托运费是60加元，从墨西哥回来同样的两个行李按美元计算60美元的托运费就变成了83加元。

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Taryn Zielke为此致信西捷公司抱怨，得到的回答是在墨西哥，人们喜欢的支付方式是美元。

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加拿大广播公司调查后发现，除了西捷公司之外加拿大Air Transat公司也对购买廉价机票的返程乘客收取美元计价的行李托运费；而加拿大航空公司和Sunwing航空公司对购买从加拿大城市启程往返机票的乘客征收的返程行李托运费都按加元计价。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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