加拿大总审计长癌症病逝

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加拿大联邦总审计长Michael Ferguson星期六病逝。

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总审计长办公室证实，今年60岁的Michael Ferguson自去年11月以来一直在接受癌症治疗，不幸的是现有的医疗手段未能挽救他的生命。Michael Ferguson星期六在家人的陪伴下在渥太华离世。

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总审计长Michael Ferguson在2018年公布审计报告时没有像以往那样举行记者招待会回答媒体问题，当时给出的解释是身体情况欠佳。

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Michael Ferguson在2011年保守党政府当政时被任命为加拿大总审计长，10年任期应该在2021年结束。

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加拿大总理特鲁多发推特说，Michael Ferguson杰出工作一生，他担任总审计长期间完成的重要工作将对加拿大有持续性的影响。

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Michael Ferguson在总审计长任内以工作认真、敢于直言而著称。他在接受加拿大广播公司采访时曾经公开抱怨说，他每年的审计报告都列出不少改善政府管理、节省纳税人金钱的建议，但让人郁闷的是，这些建议和措施被执政党政府束之高阁、甚至遗忘。

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