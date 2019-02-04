多伦多新房销售量19年来最低

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加拿大两个市场调查公司的研究显示，加拿大最大城市多伦多地区的房地产市场在冷却，新房销售量降到千禧年以来的最低点。

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Altus Group Ltd公司的统计数字显示，2018年大多伦多地区新房销售量是2万5千161套，这是千禧年2000年以来最低的。

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从房屋类别来看，新公寓楼单元售出2万1千330套，猛跌了38%；而新建独立房售出了3千841套，暴跌了50%。

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而另一个房地产市场调查公司Urbanation Inc的数字显示，新建公寓楼单元的销售量2018年第四季度猛跌了31%，二手房市场公寓楼单元的销售量继2017年后在2018年连续第二年下跌，跌幅达到16%。

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Urbanation Inc的数字还显示，2018年有2万4千347套公寓楼单元上市销售，这使得多伦多公寓楼市场5年来首次出现供大于求的局面。由于2019年在建公寓楼项目中未售出的单元数量猛增了29%，多伦多公寓楼单元的价格在2019年会缺乏上升动力。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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