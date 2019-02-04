蒙特利尔市家长雪里搭帐篷：为给孩子报名上学

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在蒙特利尔市西区的一些学校前，这个周末和周一，一些家长在冰天雪地里搭起帐篷排队，为的是给孩子报名上学，还有些家长则是用汽车排队，睡在汽车里。

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学校的注册在本周一 （2月4日）进行。

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加拿大广播公司报道说，在位于 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 区 的英语学校 École Royal Vale School 前面，一位父亲坐在外面的椅子上说，这是一个非常好的学校，社区也好，而且有丰富的课余活动。

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一位母亲表示，所有的父母都希望让孩子上最好的学校，这就是为什么我们在寒冷中 “毫不气馁”。

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这所公立学校提供法语浸入式课程和丰富的理科课程。

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该校校方表示，学校已经超出了接收能力，因此下一学年只有 40个位置。

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位于 Montreal-West 的爱丁堡小学 （l’école primaire Edinburgh）是另外一所吸引不少家长在外面露营排队的学校，校方说接收的学生目前已经超员 25%。

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学生的家长们批评学校董事会没有采取特别措施来方便学生入学，以至于让父母们冬天里在帐篷里露营。

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学校董事会发言人迈克尔·科恩表示，我们知道这种情况，但我们的确面临着问题，这就是人口在逐年增长。

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（RCI with Nancy Caouette,Valérie-Micaela Bain/Radio Canada ）

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