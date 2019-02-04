BC省发生货运列车出轨事故，三名CP运输公司员工丧生

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（2月4日）凌晨1点时分，BC省东南部靠近阿尔伯塔省的一座大桥上发生列车脱轨事故，导致三名加拿大太平洋铁路公司（CP Rail）的员工死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据CP的通告和铁路员工工会披露的消息，列车脱轨后从60多米高的桥上坠入河中。车上的三名员工刚刚接班不久。他们当中一人是司机，一人是调度员，另一人是实习调度员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

车上装的是谷物。BC省环境部说，目前没有发现脱轨事故造成环境污染。铁路公司表示，公众安全没有受到威胁，事故原因正在调查中。当地人烟稀少，交通不便，过去也曾发生过脱轨事故。离本次事故地点最近的是一个名叫Field的小村，只有一百多居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自2017年11月以来，加拿大全国有8名铁路员工死于事故。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada