利马集团在渥太华举行会议，呼吁委内瑞拉军队支持该国临时总统瓜伊多

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利马集团成员国星期一（2月4日）在加拿大首都渥太华举行会议，并通过一份联合声明。声明呼吁委内瑞拉军队站在临时总统、反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）一边，同时表明该集团支持委内瑞拉以和平方式完成政府更迭的立场。

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声明也呼吁委内瑞拉军队允许人道援助的正常进行。

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会议东道主、加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）星期一下午在发表讲话时被两名示威者的大声喊叫打断。他们抗议与会者干涉委内瑞拉内政。弗里兰德说，抗议示威是他们的民主权利，但是委内瑞拉人现在享受不到这个权利。

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利马集团有14个成员国，除加拿大外多为拉美国家。美国不是成员国，但美国驻加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）也参加了今天的会议。

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加拿大政府将拨款5300万加元解决委内瑞拉人“最紧迫的需要”。几年来已有三百万委内瑞拉人因社会、经济困境逃离这个国家。

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（RCI with Radio-Canada, CBC News）

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