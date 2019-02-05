加拿大边检局处理受投诉的方式被质疑

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加拿大广播公司英语部报道说，负责边境控制和安全保卫工作的加拿大边境服务局是个庞大的政府执法部门、拥有1万4千名雇员；对来自民众的抱怨和指控，加拿大边境服务局是自己进行调查而不受外部监管，是加拿大联邦政府下属的唯一一个雇员行为不受外部监管的执法部门。

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1200次调查

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加拿大广播公司记者根据政府信息公开法案获得的信息显示，在2016年到2018年两年半的时间里，加拿大边境服务局对自己雇员涉嫌违规甚至违法的行为进行了1200次调查；调查涉及的问题包括使用性歧视或黄色语言、过分使用暴力、与犯罪团伙勾结等。

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被调查的违规行为按类别被分成50种。指控最多的类别是玩忽职守，有228个案例；其次是工作时行为不规范，有183个案例；骚扰行为有59个指控案例；与犯罪团伙有关联的指控案例有38个；另外至少有5起被调查的指控属于性侵犯指控。

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冰山一角

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加拿大多伦多移民律师 Joel Sandaluk认为，对加拿大边境服务局雇员违规行为的指控数量可能会远远高于加拿大广播公司获得的数字，因为那些由于移民资格问题受到加拿大边境服务局雇员质疑和调查的人可能不敢对自己受到的不公正对待提出抱怨，他们担心会受到报复让自己的移民问题变得更加复杂和困难；那些来加拿大短期访问的人和旅游者则由于来加拿大的时间短、或者是对加拿大边境服务局的规则不了解而难以对自己遇到的问题提出抱怨。

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加拿大移民律师 Joel Sandaluk指出，像加拿大边境服务局这样雇员人数众多、机构庞大复杂、被赋予的权限如此之大的政府机构竟然完全不受外部监管，这实在是难以想象的事情。

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加拿大无证外国工人维权组织Solidarity Across Borders的Mary Foster说，该组织了解的情况和经历的事情让他们对加拿大边境服务局处理来自民众的抱怨和指控的系统没有信心，很多情况下建议那些觉得自己受到加拿大边境服务局不公正对待的外国人去向联合国提出抱怨，而不是尝试通过加拿大边境服务局的抱怨-调查系统去解决问题。

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曾经的承诺

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加拿大自由党政府早就承诺要立法成立专门的机构对加拿大边境服务局提供来自外部的监督，但执政三年多的时间后现在显得对此不那么积极了。负责边境服务局的加拿大联邦政府公共安全事务部长戈戴尔的发言人Scott Bardsley强调指出，2017年加拿大边境服务局处理了9500万人的入境手续，其中只有极少数人对边境服务局工作人员的行为提出了抱怨。

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专家们认为，随着2019年10月份加拿大大选日期的临近，自由党政府几乎已经没有时间走完立法程序，向议会提出成立专门机构监管加拿大边境服务局的法律草案并让其在议会获得通过了。

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RCI with Diana Swain, Andreas Wesley, Stephen Davis · CBC News

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