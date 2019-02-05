华为送快网到BC省边远地区引争议

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中国华为公司与加拿大合作伙伴ABC Communications公司合作要向不列颠哥伦比亚省北部边远地区提供高速宽带互联网服务的项目引起争议。

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华为公司和ABC Communications公司正在加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省小镇Lac La Hache地区进行互联网提速项目试点，要把当地目前的网速提高四倍到每秒100兆比特。

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当地政府欢迎这一为边远地区提供高质量互联网服务的项目。

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加拿大北部人口稀少的小镇、小村落缺乏互联网服务或缺乏高质量互联网服务是多年来的老大难问题。

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但这一项目是否能够继续是个问号，因为加拿大国内和一些国际电讯领域的安全专家呼吁有关政府部门不要批准使用华为公司技术设备的5G电讯项目上马，担心华为公司可能会利用其电讯网络设备为中国政府搜集信息、并在需要的时候让其电子设备成为中国政府对西方国家发动信息战的特洛伊木马。

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加拿大ABC Communications公司指出，其与华为公司合作改善不列颠哥伦比亚省边远地区互联网服务的项目使用的是4G网络技术和设备，与加拿大Bell Canada和Telus公司已经使用的华为公司4G网络并没有什么不同，应该不会有安全问题。

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RCI with Clare Hennig · CBC News

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