温哥华1月份房地产市场冷风习习

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今年一月份加拿大温哥华市的房地产市场继续冷却，房屋销售量降到10年来同期最低点，曾经热得发烫的温哥华房市已经是昨日黄花。

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根据大温哥华地区地产局的统计数字，1月份温哥华的房屋销售量是1103套，比去年同期暴跌了39.3%；与过去10年1月份平均房屋销售量相比也猛跌了36.3%。

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包括独立房、排房和公寓楼单元在内的各种类型房屋的平均售价是101万9600加元，比去年1月份的平均房价下降了4.5%。

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曾经一房难求的温哥华独立房也失去了吸引力。今年1月份与去年同期相比，温哥华独立房的销售量猛跌30.4%，独立房平均房价则下降了9.1%。

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房地产市场专家们认为，加拿大联邦政府要银行严格房贷审批的措施对房地产市场的降温起了重要作用。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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