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加拿大食品银行用户中，未成年人占三分之一

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 5 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期二（2月5日），加拿大食品银行（Food Banks Canada）在网上发布了 “2018年全国饥饿数据报告”（HungerCount 2018）。

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报告显示，加拿大各地食品银行的用户人数一直高得令人无法接受，仅 2018 年 3 月就有 110 万人次去了食品银行。

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Photo: Radio-Canada / Bernard LeBel

加拿大食品银行首席执行官克里斯•哈奇（Chris Hatch）表示，仅一个月内，就有110 万加拿大人需要依靠食品银行，这一事实是不能被接受的，最脆弱社区的人们仍然在为填报自己和家人的肚子而挣扎，我们希望通过新的报告，敦促社会探索解决这些问题的途径。

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报告新内容

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根据加拿大食品银行的新报告，未成年人、单身者、北部地区的居民是依靠食品银行最多的群体。

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Radio-Canada

未成年人

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  • 报告显示，加拿大各地使用食品银行的人中，未成年人的比例过高， 35% 的人年纪不到 18 岁，然而，加拿大总人口中这个年龄群体仅占 20%。
  • 有孩子的单亲家庭特别难以维持生计。

Photo : iStock / Milkos

单身者

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  • 使用食品银行的人中，有近一半属于单身者家庭，其中包括领取社会福利金的人士、残疾人士以及工作的人。
  • 单身独居的人占加拿大人口总数的 28%，但却占到食品银行用户的 45%，报告认为，房租的不断上涨和基本收入不足是促成这种现象的因素之一。

北部居民

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  • 加拿大北部地区的居民面临着严重的食品不足问题，北部地区的食品、住房、取暖、电费都成本极高，而且就业机会少、平均收入低，这些都导致了北部居民对食品银行的大量使用。

报告说，总而言之，贫困是导致人们不得不求助于食品银行的核心原因，在收入低的情况下，人们不得不在房租、取暖、食品、衣服等方面做出选择。

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政府政策和公民参与

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加拿大食品银行首席执行官克里斯•哈奇说，我们的希望是在加拿大没有人挨饿，但这项任务是艰巨的，政府需要加强政策来支持脆弱群体，而加拿大人也应该更多关注这个问题，积极主动地参与进来，帮助贫困社区。

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“2018年全国饥饿数据报告”呼吁人们慷慨解囊，对食品银行捐赠资金、食品，用在社区进行宣传。

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报告说，如果您担心有加拿大人挨饿，您可以采取具体行动来提供帮助，包括：

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  • 联系自己所在地区的食品银行，捐赠资金、食物，或去做义工。
  • 对政府的政策提出建议。
  • 在家人、朋友、社区中讨论这个问题。

Photo : Radio-Canada

关于加拿大食品银行

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加拿大食品银行Food Banks Canada是一个全国性慈善组织，致力于帮助那些经常面临食品短缺问题的加拿大人。

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食品银行的工作重点分三个核心领域：筹集食品和资金，向需要的人发放食品，通过研究来提高社会意识，以找到长期的解决方案。

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若需要更多信息， 请联系，Sylvie Pelletier，1-877-535-0958，分机260。

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网站： foodbankscanada.ca

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（RCI with Food Banks Canada， Radio Canada）

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