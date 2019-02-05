海外旅行者带回麻疹，蒙特利尔卫生局告诫医疗机构密切关注

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蒙特利尔市公共卫生局正在警告医护人员，上周有一名感染了麻疹病毒的妇女曾经去蒙特利尔的两家诊所看病，医护界需要警惕麻疹疫情的 “卷土重来”。

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卫生局说，这名妇女可能是在波兰感染了麻疹病毒，她于1月27日抵达蒙特利尔，所乘坐的飞机曾经途径法兰克福和多伦多。

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1月28日和30日，这名妇女先后去了两家诊所就医，但卫生局没有给出两个诊所的名字。

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加拿大广播公司报道说，卫生部门正在寻找可能与这名妇女有过接触的人，并警告医护人员在接下来的几周内要密切关注是否有麻疹疫情的出现。

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蒙特利尔公共卫生局表示，麻疹具有高度传染性，出现症状的人应该在第一时间离开工作场所或学校，立即停止所有社交活动，而且在去诊所或医院前要先打电话通知医疗机构，以便诊所或医院做好隔离准备。

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卫生局说，麻疹是是一种高度传染的病毒性疾病，通过被感染者打喷嚏或咳嗽时的飞沫传播，一个人从感染到皮肤上出现皮疹后可长达 5 天时间。

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麻疹的症状包括发烧、咳嗽、流鼻涕、结膜炎和全身红斑，婴儿、孕妇和免疫力低的人若患上麻疹则更可能有并发症。

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（RCI with CBC ）

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