埃德蒙顿市考虑给中国城换 “大门”

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加拿大的埃德蒙顿市正在考虑给中国城更换一个 “大门”。

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埃德蒙顿的中国城“大门”建于1987年，名字是 “哈尔滨门”，其建造是为了象征埃德蒙顿与中国姊妹城市哈尔滨之间的友好关系，2017年11月，市政府因轻轨建设而暂时取下了 “哈尔滨门”。

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但埃德蒙顿的高级规划师大卫•霍尔兹沃思（David Holdsworth）表示，在取下 “哈尔滨门” 时已经发现该大门在生锈，需要大量维护，哈尔滨市的设计团队建议最好是复制一个新的 “哈尔滨门”。

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霍尔兹沃思表示，复制门已经有了初步概念设计，但尚未最终确定，在农历新年庆祝活动中，华人社区于本周日将能看到新大门的初步设计。

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他还说，新大门将比原来的更宽，预计将在 2020 年 10 月份完成安置。

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（RCI with CBC）

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