魁北克省农业部长拉蒙塔涅（Radio-Canada)

政治干预法律？魁北克省农业部长就辞退农学家一事道歉

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 5 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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一个多星期前，魁北克省农业部资深农学家罗贝尔（Louis Robert）被解雇了。农业部长拉蒙塔涅（André Lamontagne）当时表示，解雇罗贝尔的决定是他在了解情况之后亲自批准的。但是同一个拉蒙塔涅昨天（2月4日）在新闻发布会上说，自己犯了一个错误，把一个农业部的“行政决定”揽在自己身上了。他同时宣布已经建议魁省公民保护专员对罗贝尔被解雇一事进行调查。

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他解释说，替下属承担责任是他过去领导企业时的老习惯。但解雇或聘用公务员并不是部长负责的工作。他承认自己的话引起了负面影响，引起了公众对法律的怀疑。可是由于他在第一次新闻发布会上太过斩钉截铁，有分析人士形容他现在试图挽回的努力就像是“想把挤出来的牙膏再装回去”一样困难和尴尬。

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罗贝尔揭露农药生产商干预农药研究

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被解雇的魁北克省农学家罗贝尔（Radio-Canada）

罗贝尔的专业是谷物。他在魁北克省农业部工作了三十多年，该省上至农学科研机构下至偏远地区的农场主，都对他很熟悉。2017年，他发现几个农药生产厂家的代表居然是魁省谷物研究所的理事会成员，直接插手所里对农药使用和影响的研究，甚至试图阻挠科研人员对某些研究结果的诠释和公开。该研究所尽管不直接隶属于农业部，但是其研究资金有68%由农业部提供。这意味着由公共资金资助的研究受到了相关私营企业的干预。

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罗贝尔首先向自己的上级反映了这个问题，但没有获得满意的答案。他因此决定向媒体曝料。根据他提供的文件和信息，Radio-Canada采访了十几位相关人士，在2018年3月刊登了调查报道《农药：当私营企业掌管魁省公共研究》。

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这篇报道揭露了魁省谷物研究所的内部危机和科研人员受到的压力。2016年以来，研究所的35名雇员中有15人辞职，其中有7人是科研人员。一名女性科研人员说，一家跨国农药经销商竟然“神秘地”了解到她的研究内容和电话号码，把电话打到她的私人手机上对她施压。

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报道发表后，魁省农业部承诺采取措施改变现状。

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农业部调查曝料者

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罗贝尔交给记者的文件之一是一份农业部的内部报告。报道发表几个月后，有权接触这份文件的公务员分别被领导召见。罗贝尔决定承认是自己干的。

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去年7月份，罗贝尔在向一群农场主讲解土壤结构。（Radio-Canada)

那是去年9月的事。他随即被留薪停职，同时接受部里的行政调查。今年1月中旬，调查小组最后一次和他见面时，他表示对自己的行为毫无悔意。几天后，农业部宣布了解雇他的决定，理由是把保密文件私自泄露给记者，违背了政府公务员的保密义务。另外还有两名农学家因同样理由分别受到了停薪停职3天和5天的处分。

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法律是怎么规定的？为雇主保密的义务和公共利益孰轻孰重？

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魁北克省2017年5月通过了保护公共机构曝料人的法律。这项法律规定，向公民保护专员或自己所在机构举报不良行为的人应该受到保护。在人身安全，健康或环境受到威胁的情况下，当事人也有权利对外公开有关信息，但是必须首先和警方或反腐专员联系。

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魁省农业部解雇罗贝尔的理由是他违背了保密义务，而他交给记者的文件并不属于法律规定的曝光范围。

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社会各界发声支持农学家

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魁省鲁韦尔地区农场主协会在写给农业部的信中说，农场主们认为三位农学家受到的对待是不公正的，他们为此感到愤怒，并要求农业部“为了魁北克民众的利益”允许专家自由传授知识。

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魁省农业环境顾问协会，魁省公务员工会和魁省记者联合会等团体也给农业部写信声援三位农学家。记者联合会主席吉鲁（Stéphane Giroux）认为，现行法律对曝料人的保护力度不够。“曝料人求助于媒体是因为他们在自己的上司那里没有得到回应。正是因为他们的行动，公众应该知道的情况才得以披露。”

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他认为，曝料人的存在对公众知情权、对民主制度都是必不可少的。

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拉蒙塔特涅星期一的道歉并没有平息争议。反对党议员认为问题的实质并没有改变。他们要求在公民保护专员调查期间让罗贝尔恢复工作。罗贝尔本人也在提出上诉。

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（RCI avec Radio-Canada, Stéphane Giroux , Le Devoir）

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