保守党利用历史人物视频攻击自由党，加拿大历史学会考虑起诉

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加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）周末（2月2日）在自己的脸书和推特上登出一段题为“自由党丑闻”的视频。这段视频滑稽模仿加拿大历史学会制作的“历史遗产一分钟”，因此引起了该学会的抗议。希尔在接到抗议后撤下视频，在开头加上了一条声明后重新上传。声明表示此视频与加拿大历史学会无关。

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这段视频使用了和“历史遗产一分钟”相似的叙述风格和图片，但内容是对特鲁多及几名内阁部长的抨击，例如特鲁多在私人岛屿度过的圣诞假期，财长莫诺的法国房产等等。

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加拿大学会是一个非党派团体。该学会负责人威尔森-史密斯（Anthony Wilson-Smith）说，他们并不介意视频被恶搞，但是不希望介入党派之争。以他的记忆所及，这是“历史遗产一分钟”第一次被用于党派行为。他说，历史学会一向和所有党派保持着良好的关系。但是这段恶搞视频会影响学会和保守党的关系。

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尽管希尔第二次上传的视频加上了一句声明，但是威尔森-史密斯并不满意。他表示历史学会将不得不寻求法律途径，例如起诉保守党侵犯版权。

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加拿大历史学会短视频之一：Laura Secord

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（RCI with CBC News, Elise von Scheel）

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