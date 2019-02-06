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戈戴尔：不能不计代价让参加ISIS的加拿大人回国

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 6 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在美国国务院星期一要求西方盟国把其在叙利亚被逮捕的ISIS战斗者接回本国后，加拿大表示不会拿本国公民的生命作为代价把那些原籍加拿大的ISIS战斗人员接回国。

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知道但没法办

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加拿大联邦政府负责公共安全事务的部长Ralph Goodale星期二表示，加拿大政府听到美国国务院的呼吁，但在目前叙利亚局势仍然很危险、没有稳定秩序、加拿大在那里也没有外交官的情况下，加拿大不能为满足美国的要求专门派出外交官前往这样危险的地区去接收被监禁的加拿大籍ISIS人员。

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不过Ralph Goodale说，加拿大会与盟国及五国情报联盟（加拿大，澳大利亚，新西兰，美国和英国）密切合作去收集所需要的证据，以最终对那些离开加拿大前往中东地区参加伊斯兰国ISIS圣战的加拿大公民提出司法起诉。

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研究伊斯兰国问题的加拿大专家Amarnath Amarasingam / CBC

14名加拿大人

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据研究伊斯兰国问题的加拿大专家Amarnath Amarasingam得到的消息，目前有4名加拿大男子、3名加拿大女子和他们的7名子女（都在5岁以下）被关押在叙利亚境内；与一些主要西方国家相比，志愿参加伊斯兰国圣战的加拿大公民数量算是比较少的。

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参加伊斯兰国圣战的加拿大公民数量虽少，但一些知名的ISIS招募志愿者音频和视频的配音者却是加拿大人。

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专家们认为，美国国务院之所以在现在提出要西方盟国把自己在叙利亚被拘押的ISIS战斗人员接回国内受审，是因为美国特朗普政府在积极准备把美国军人撤出叙利亚；美国政府担心这些被关押的前ISIS战斗人员在美军撤出后会由于看管不严而逃跑，对国际社会的安全构成威胁。

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即便没有逃跑、仍然处于叙利亚反政府联军的控制下，但缺乏资源的叙利亚反政府联军可能会把这些ISIS囚犯交给叙利亚政府军或伊拉克政府军、任由他们处决。

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加拿大安全情报局CSIS的前战略问题高级分析师Jessica Davis / CBC

儿童无辜

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加拿大安全情报局CSIS的前战略问题高级分析师Jessica Davis在参加加拿大广播公司英语电视台时政讲评节目时指出，被叙利亚反政府联军关押的加拿大妇女和儿童增加了问题的复杂性，那些一岁到5岁的儿童当然是无辜的，但他们的母亲却未必；因为这些加拿大女性是主动和自愿离开加拿大、前往叙利亚和伊拉克参加伊斯兰国圣战的，她们不但为ISIS做后勤工作、而且会作为自杀炸弹袭击者参加战斗。

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不过Jessica Davis指出，美国是加拿大最重要的战略伙伴和盟国，加拿大继续拒绝或无视美国政府在安全与情报领域提出的合作要求是困难的。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos, Brennan MacDonald

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