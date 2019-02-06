加拿大消费者有点儿买不动了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大几大银行之一的国民银行National Bank of Canada的研究报告认为，由于加拿大消费者购物能力不足，今年会是十年来加拿大民众消费额最低的年份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国民银行的经济分析师们认为，扣除通货膨胀因素之外，2019年加拿大零售额增长只会有1.3%，是2009年以来最低的增长水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年第四季度加拿大零售额几乎可以肯定会是2009年以来表现最差的一个季度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国次贷危机引发的国际金融危机环境下的2009年，加拿大零售额只增长了0.2%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国民银行上述分析报告指出，加拿大房地产市场的降温让拥有房产的加拿大人感到财富缩水，再加上利息率上升和存款减少，这些让加拿大消费者的购买力和消费欲望下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国民银行资深经济师Krishen Rangasamy还指出，加拿大十个省中四个主要省份的个人破产数量都出现了大幅度上升，加拿大家庭债台高筑的问题正越来越明显的反映出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada