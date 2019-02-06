特朗普与金正恩2月底在越南会晤

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美国总统特朗普星期二晚上在国会发表国情咨文演说时表示，他将于2月27到28日在越南会晤朝鲜领导人金正恩，以继去年6月在新加坡会晤金正恩的破冰之旅后继续推动朝鲜走向无核化。

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终结朝鲜的核武器项目一直是过去二十多年历届美国政府想做却未能实现的事情。

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在特朗普金正恩的新加坡会晤后，朝鲜方面停止了核武器试验和远程导弹发射试验，在没有外国记者、专家在场的情况下拆除了一个核武器试验场和部分导弹发射场。

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美国间谍卫星获得的图像显示，在2018年6月特朗普与金正日的会晤之后，朝鲜核武器制造工厂在继续生产核材料。

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负责美国情报事务的官员Dan Coats上个星期在国会作证时说，美国情报界不相信金正恩会销毁朝鲜的核武器或销毁朝鲜制造核武器的设备，因为核武器是朝鲜政权赖以生存的基础。

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专家们认为，第二次特朗普和金正恩会谈面临极大的挑战，朝鲜要求美国取消对朝经济禁运和美国要求朝鲜采取具体措施销毁核武器都是很难实现的条件。

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RCI with Associated Press、CBC News

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