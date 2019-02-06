加拿大为委内瑞拉陷入困境的民众提供5300万美元人道救援

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加拿大在星期一宣布，为帮助那些因委内瑞拉危机而陷入生活困境的民众，提供5300万美元的人道主义援助， 解决他们最迫切的需求。特鲁多总理说，“大部分资金将拨给有信誉的慈善组织合作伙伴和周边邻国，以帮助他们为委内瑞拉难民服务”。

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加上此前已经提供的200多万美元，加拿大已总共为受到委内瑞拉危机影响的人民提供了5500多万美元的救助资金。

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特鲁多在利马集团会议上的发言中说： “多年来，我们目睹了委内瑞拉民主的崩溃和一个靠武力、恐惧来维护统治的独裁政权。它所表现出的对人权的侵犯及完全无视法治令人难以接受， 也无法原谅”。他说，反对派领导人瓜伊多现在给委内瑞拉带来了希望，这标志着委内瑞拉多年来一直遭困扰的人道主义、经济和政治危机正进入一个转折点。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰说，加拿大和其他已经承认反对派领袖瓜伊多的国家现在需要竭尽全力，以帮助委内瑞拉实现和平，恢复民主。她说：“我们很清楚，在委内瑞拉恢复民主宪政和重建国家，都必须由委内瑞拉人领导和推动”。

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从委内瑞拉政治经济局势恶化至今，已经有300多万年轻人出走， 到其它国家寻求生路。而另有300万年龄超过60岁的老人则不得不面对流离失所和忍受饥饿。

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加拿大广播公司的记者前往那里采访了一个天主教会开办的收容无家可归者的老人院，里面住着40多位七八十岁的孤寡老人。老人们在接受外国记者采访时不敢多说话， 因为如果政府知道了他们接受外国记者采访，会削减他们的退休金。

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老人院的管理者是艾米拉·里维罗（Emilia Rivero）修女。她说，这个老人院从来没有得到过委内瑞拉政府一分钱的资助。这个国家一直在走下坡路，政府不懂得尊重，也不管这些老人。但看到现在新发生的一系列事件，她觉得看到了希望。

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