接收非法越境难民的费用能算得清吗？

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加拿大Post Media媒体公司最近获得的文件显示，加拿大的国家警察部队-皇家骑警在过去两年内总共花费了660万加元，应对从美国非常规越境进入加拿大的难民。

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近两年来，由于美国总统特朗普收紧难民政策，有很多滞留美国的难民北上穿越加拿大边境，到加拿大申请难民。2017年有18,800人，2018年超过18,500人。这些人大多数是穿越魁北克省与美国交界的边境进入加拿大。

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政府的文件显示，皇家骑警的花费大部分是用于支付警官们的加班费，因为他们被要求在非法入境点全天候执勤。其他费用则包括创建临时岗亭，为非法移民提供食物、婴儿食品、甚至纸尿裤等。

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联邦政府的议会预算办公室在去年底的一份报告中估算出了加拿大接收非法越境者的花费，平均每人约为14,346加元。报告的题目是《加拿大为南部边境非常规越境者支出的花费》。

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报告估计，2017至2018年处理难民申请的总花费为3.4亿加元；而预计2019 – 2020年将增加到约4亿加元。而这只是联邦政府层面的花费。报告说：“难民申请过程中还需要省和市政府提供日常的和社会的服务，那也需要不小的开支。

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报告还根据目前的状况推测，到2019年末，加拿大联邦政府和省政府在非法越境难民事务上的总支出将超过5亿加元，而到2020年底，有可能达到6亿加元。

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联邦政府已宣布拨款5千万加元给两个省，以补偿他们接待越境难民的花费。至于各省到底花了多少钱，以后还能不能得到联邦政府补偿，现在都没有清楚的规定。

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多伦多市提出要联邦政府拨款6450万加元用于支付与移民社会服务相关的费用，而安大略省估计每年为难民申请者所花的费用约为2亿加元。

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魁北克省则表示，在为越境难民提供服务方面，已经欠债约3亿加元。魁省强调边境问题应是属于联邦管辖范围，因此，非常规入境难民的费用应由联邦政府承担。

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