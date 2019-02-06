联邦政府提交“保护原住民语言法案”，反响不一

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联邦自由党政府周二向议会提交了一项保护加拿大土著语言的法案- C91法案。加拿大第一民族大会主席佩里·贝勒加尔德（Perry Bellegarde）对此表示欢迎。他在接受加拿大广播公司节目主持人访谈时说：“这个立法非常重要。在加拿大有至少58种原住民语言，现在没有一种是安全的。如果这一法案能够像我们希望的那样，在议会获得通过，那就不用担心有任何原住民语言会失传了”。

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加拿大的原住民因部族不同，使用的语言也不同。诸如克里语（Cree）、莫哈克语（Mohawk）、米克马克语（Mi’kmaq）、欧吉比维语（Ojibway），欧吉克里语（Oji-Cree），因纽特图特语（Inuktut）、米奇夫语（ Michif）等。其中有些语言使用的人已经很少，而且即使能讲的人，流利程度也不一样。也有的甚至面临灭绝。有一种说法认为，加拿大的原住民语言中有四分之三正面临灭绝。而这被归咎于几个世纪以来的殖民主义政策和政府没有尽力保护。

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创立新的“保护原住民语言办公室”

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新的立法提出在联邦政府建制中设立一个原住民语言专员办公室。它与官方语言英语和法语专员一样，也由联邦内阁任命，任期五年。新法律中虽然没有将土着语言列为加拿大国家官方语言，与英语和法语比肩，但该法案允许将联邦文件翻译成土著语言和口译服务，以“促进在联邦政府机构所举办的活动中使用原住民语言“。

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新的语言专员办公室的任务是：通过制定一些计划和开展活动，来恢复和促进土著语言的流利使用；同时创建技术工具、教材；还负责将现有和已消失的土着语言进行研究整理；为土着语言保留永久性记录，包括录音和录像; 此外资助那些在学校中开设原住民语言课程的计划。

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文化祖裔部部长巴孛罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）说，联邦政府将与各省和地区合作，在全国范围内加强土著语言。“我们正在失去几乎所有土著语言。有些现在只有少数人会说，很可能在未来几年内消失。所以我们需要行动，以确保原住民能够保留他们的语言，振兴并能够用自己的语言讲述自己的故事”。

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根据新的C-91法案，联邦政府将致力于“为土著语言提供长期，可持续的资助”，并“支持加拿大土著语言的复苏、振兴、和加强维护”。

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罗德里格斯说，新立法也满足了真相与和解委员会（TRC）的三项行动呼吁，该委员会的主旨是调解原住民住宿学校系统的历史积怨。在二十世纪前半段时间里，加拿大政府强行将原住民家的孩子带离父母，把他们送到寄宿学校学习英语或法语，期间有些孩子受到侵犯，甚至有的死亡。

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第一民族大会对新法案表示欢迎

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第一民族大会（AFN）全国主席佩里·贝勒加尔德（Perry Bellegarde）也希望看到为学龄儿童推出双语语言课程以鼓励早期发展，希望原住民年轻人能重新流利的使用祖传的语言。“当他们能熟练使用自己的语言，那将是学校教育的成功。他们会更清楚自己是谁， 来自哪里？更重要的是能够做出自己的决定：我们需要自己的语言，自己的领地，自己的命运，和自我管理的政府”。

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他称将语言保护列入优先事项，是向前迈进了一步。他说：“加拿大所有土著语言都面临着危险。但现在有希望了。加拿大人和所有议员都应支持这项法案，因为我们都明白语言是身份、文化、生活的重要部分“。

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但因纽特人对新法案并不满意

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虽然为保护原住民语言立法这件事得到了第一民族大会和梅蒂斯团体的支持，但因纽特人中的一个分支却表达了强烈的不满。这个部族叫Tapiriit Kanatami， 属于因纽特人，主要分布在魁北克省北部和拉布拉多地区。它的领袖抨击渥太华说，立法的起草过程充满恶意。

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这位领袖名叫纳坦·奥彼得（Natan Obed）。 他说： “虽然很多人认为这一立法代表了和解和共同发展，但我却看到政府在整个立法过程中对因纽特人充满恶意。整个立法中没有任何提及因纽特人的内容，它只能说明这项法案仍是殖民主义者闭门造车造出来的，然后强加给了我们因纽特人。”

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奥比德说，新设立的土着语言办公室和专员只不过是给以前的相同计划贴的新标签。以前联邦政府也有类似的办事处，但基本上无所作为。“与省级和的地区语言专员不同，联邦政府的土着语言专员就是一个没啥权力的宣传机构，承担的责任就是起草昂贵和冗长的报告。消耗的也将是土著人的资源。新的法案也没有规定渥太华需要出多少钱保护土著语言，这也就意味着我们无法得到联邦政府的可靠支持”。

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RCI with John Paul Tasker, CBC

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