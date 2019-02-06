加拿大第一民族大会主席Perry Bellegarde和总理特鲁多(Justin Tang/Canadian Press)

联邦政府提交“保护原住民语言法案”，反响不一

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 6 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联邦自由党政府周二向议会提交了一项保护加拿大土著语言的法案- C91法案。加拿大第一民族大会主席佩里·贝勒加尔德（Perry Bellegarde）对此表示欢迎。他在接受加拿大广播公司节目主持人访谈时说：“这个立法非常重要。在加拿大有至少58种原住民语言，现在没有一种是安全的。如果这一法案能够像我们希望的那样，在议会获得通过，那就不用担心有任何原住民语言会失传了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的原住民因部族不同，使用的语言也不同。诸如克里语（Cree）、莫哈克语（Mohawk）、米克马克语（Mi’kmaq）、欧吉比维语（Ojibway），欧吉克里语（Oji-Cree），因纽特图特语（Inuktut）、米奇夫语（ Michif）等。其中有些语言使用的人已经很少，而且即使能讲的人，流利程度也不一样。也有的甚至面临灭绝。有一种说法认为，加拿大的原住民语言中有四分之三正面临灭绝。而这被归咎于几个世纪以来的殖民主义政策和政府没有尽力保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

创立新的“保护原住民语言办公室”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文化祖裔和多元文化部长Pablo Rodriguez.（ THE CANADIAN PRESS/Justin Tang）

新的立法提出在联邦政府建制中设立一个原住民语言专员办公室。它与官方语言英语和法语专员一样，也由联邦内阁任命，任期五年。新法律中虽然没有将土着语言列为加拿大国家官方语言，与英语和法语比肩，但该法案允许将联邦文件翻译成土著语言和口译服务，以“促进在联邦政府机构所举办的活动中使用原住民语言“。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新的语言专员办公室的任务是：通过制定一些计划和开展活动，来恢复和促进土著语言的流利使用；同时创建技术工具、教材；还负责将现有和已消失的土着语言进行研究整理；为土着语言保留永久性记录，包括录音和录像; 此外资助那些在学校中开设原住民语言课程的计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

文化祖裔部部长巴孛罗·罗德里格斯（Pablo Rodriguez）说，联邦政府将与各省和地区合作，在全国范围内加强土著语言。“我们正在失去几乎所有土著语言。有些现在只有少数人会说，很可能在未来几年内消失。所以我们需要行动，以确保原住民能够保留他们的语言，振兴并能够用自己的语言讲述自己的故事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据新的C-91法案，联邦政府将致力于“为土著语言提供长期，可持续的资助”，并“支持加拿大土著语言的复苏、振兴、和加强维护”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗德里格斯说，新立法也满足了真相与和解委员会（TRC）的三项行动呼吁，该委员会的主旨是调解原住民住宿学校系统的历史积怨。在二十世纪前半段时间里，加拿大政府强行将原住民家的孩子带离父母，把他们送到寄宿学校学习英语或法语，期间有些孩子受到侵犯，甚至有的死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在滑铁卢大学传授莫哈克语言课的教师Nicole Bilodeau (Robin De Angelis/CBC)

第一民族大会对新法案表示欢迎

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一民族大会（AFN）全国主席佩里·贝勒加尔德（Perry Bellegarde）也希望看到为学龄儿童推出双语语言课程以鼓励早期发展，希望原住民年轻人能重新流利的使用祖传的语言。“当他们能熟练使用自己的语言，那将是学校教育的成功。他们会更清楚自己是谁， 来自哪里？更重要的是能够做出自己的决定：我们需要自己的语言，自己的领地，自己的命运，和自我管理的政府”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他称将语言保护列入优先事项，是向前迈进了一步。他说：“加拿大所有土著语言都面临着危险。但现在有希望了。加拿大人和所有议员都应支持这项法案，因为我们都明白语言是身份、文化、生活的重要部分“。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但因纽特人对新法案并不满意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然为保护原住民语言立法这件事得到了第一民族大会和梅蒂斯团体的支持，但因纽特人中的一个分支却表达了强烈的不满。这个部族叫Tapiriit Kanatami， 属于因纽特人，主要分布在魁北克省北部和拉布拉多地区。它的领袖抨击渥太华说，立法的起草过程充满恶意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位领袖名叫纳坦·奥彼得（Natan Obed）。 他说： “虽然很多人认为这一立法代表了和解和共同发展，但我却看到政府在整个立法过程中对因纽特人充满恶意。整个立法中没有任何提及因纽特人的内容，它只能说明这项法案仍是殖民主义者闭门造车造出来的，然后强加给了我们因纽特人。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥比德说，新设立的土着语言办公室和专员只不过是给以前的相同计划贴的新标签。以前联邦政府也有类似的办事处，但基本上无所作为。“与省级和的地区语言专员不同，联邦政府的土着语言专员就是一个没啥权力的宣传机构，承担的责任就是起草昂贵和冗长的报告。消耗的也将是土著人的资源。新的法案也没有规定渥太华需要出多少钱保护土著语言，这也就意味着我们无法得到联邦政府的可靠支持”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

RCI with John Paul Tasker, CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 加拿大原住民政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Crise au Vénézuéla : l’influence canadienne sur le Groupe de Lima et l’appui à Juan Guiado

RCI | English

Marine protected areas: maybe not so protected.

RCI | Español

Canadá reconoció oficialmente esta semana a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

"العمل في مجال الانتحار مثل العمل في مجال أمراض القلب: عدد الثواني مهم. لذا يتعين علينا تحسين الكثير في جميع خدمات الصحة العقلية."، ريال لابيل، من مركز الأبحاث التابع لمعهد مونتريال للصحة النفسية - Radio Canadaالعربية | RCI

كيبيك : عائلات تطلب من الحكومة القيام بالمزيد لمواجهة ظاهرة الانتحارعند الشباب

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les démocrates relancent et étendent leur enquête sur la RussieQuébec veut le portrait de la prostitution juvénileSyndrome de La Havane : des diplomates canadiens poursuivent Ottawa pour 28 millionsUn nouveau toit pour le stade olympique, mais pas avant 2024L'ancien député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Paul Dewar est mortDélégation du Québec à New York : Christian Dubé a été approché par les libérauxTout symbole « dicté » par une religion est un « signe d’oppression », dit la ministre CharestL’opposition presse Québec d’agir sur les changements climatiquesSherbrooke en compétition contre Winnipeg pour la tenue des Jeux de la FrancophonieCatherine Loubier nommée déléguée générale du Québec à New York
Cyber-warfare could be entering a new and alarming phase, ex-CIA analyst tells MPsDiplomats sue Ottawa for $28M over health ailments during Cuba postingsPolitician, advocate, husband and father Paul Dewar succumbs to brain cancerRevenge, reality and racism: Hollywood writers process Liam Neeson's disturbing revelationsNDP asks elections watchdog to investigate 'slanderous' ads against Jagmeet Singh'They need a scapegoat,' officer who released Bruce McArthur says of Toronto police2018 was the 4th-warmest year on record, NOAA and NASA revealOnline travel sites will halt misleading sales tactics in U.K. — but no impact on CanadaTrump's global foes take shots at his State of the Union pledgesMother of newborn apprehended in live video had history of child neglect and drugs