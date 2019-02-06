在没有死刑的加拿大，夺走多人性命的案犯可以在监狱度过多少年？

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多伦多连环凶杀案被告麦克阿瑟（Bruce McArthur）的刑期将在本星期五（2月8日）宣判。他被指控8项一级谋杀罪。同一天，魁北克城清真寺枪击案的被告比索奈特（Alexandre Bissonnette）将在魁北克省高等法院得知他的刑期。另外，洪堡野马冰球队车祸案也正处于量刑阶段。这三起案子都是加拿大全国瞩目的重要案件，最后一起尽管不涉及一级谋杀罪，造成的死伤人数却是最多的。

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三起案子的主审法官将决定是否判处被告连续刑期或延长不得申请假释的时间。例如造成16人死亡的洪堡野马冰球队车祸肇事司机西德胡（Jaskirat Singh Sidhu），如果把16项危险驾驶致死罪名的刑期分开来算，然后连续执行，他将在狱中度过更长时间。

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连续刑期在美国法庭更常见。性侵多名少女的美国体操队医纳萨尔（Larry Nassar）在美国联邦法院和州法院都被判处连续刑期，加起来至少有140年。这意味着他的有生之年都将在监狱里度过。

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合并刑期

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和连续刑期相对的是合并刑期，也就是几项罪名的刑期同时执行。西德胡如果每项危险驾驶致死罪名被判4年，同时执行的话，意味着他的实际服刑时间将只有4年。合并刑期通常用于同一案件的多项罪名。例如西德胡被指控的29项罪名全部来自同一起车祸。

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但是主审法官在刑法规定的上限内有自行量刑的权力。他需要斟酌的方面包括过去的判例和加重案情的因素，例如对受害人造成的伤害的长期性和严重性。受害人或其家人在法庭上宣读的受害人影响陈述，在一定程度上会被法官考虑在内。

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如果被告的罪名来自多起犯罪，或者在假释或在逃期间犯罪，法官可以决定判处连续执行的刑期。但是终身监禁除外。因此我们很少见到加拿大法庭判处被告几百年的刑期。

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但加拿大法官可以连续计算不得申请假释的时间

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各自被指控8项和6项一级谋杀罪名的麦克阿瑟和比索奈特将只会被判一次终身监禁。但是主审法官如果认为有必要的话，还是有办法让他们永远呆在监狱里的。这就是连续计算不得申请假释的时间。

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犯下一级谋杀罪的人在服刑25年后有权申请假释。但是2011年，加拿大政府修改了刑法，允许法官叠加不得申请假释的时间。对射杀6人的比索奈特，检控方提出的量刑请求是150年不得申请假释。比索奈特今年29岁。

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和比索奈特一样，麦克阿瑟也选择了认罪。检控方请求法庭判处他50年不得申请假释。但是他的辩护律师说，即使是按照正常的25年期限，他有权申请假释时也已经91岁了。我们将在本周五得知法官的裁决。

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去年9月，33岁的多伦多富二代米勒德（Dellen Millard）因杀害自己的父亲和另外两人被判终身监禁。三项一级谋杀罪的无权申请假释期相加，他被判75年不得申请假释。

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（RCI with CBC News, Stephanie Hogan，Montreal Gazette）

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