（CP/Alexandra Newbould）

在没有死刑的加拿大，夺走多人性命的案犯可以在监狱度过多少年？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 6 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多连环凶杀案被告麦克阿瑟（Bruce McArthur）的刑期将在本星期五（2月8日）宣判。他被指控8项一级谋杀罪。同一天，魁北克城清真寺枪击案的被告比索奈特（Alexandre Bissonnette）将在魁北克省高等法院得知他的刑期。另外，洪堡野马冰球队车祸案也正处于量刑阶段。这三起案子都是加拿大全国瞩目的重要案件，最后一起尽管不涉及一级谋杀罪，造成的死伤人数却是最多的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

三起案子的主审法官将决定是否判处被告连续刑期或延长不得申请假释的时间。例如造成16人死亡的洪堡野马冰球队车祸肇事司机西德胡（Jaskirat Singh Sidhu），如果把16项危险驾驶致死罪名的刑期分开来算，然后连续执行，他将在狱中度过更长时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

造成洪堡野马冰球队几乎全军覆没的卡车司机西德胡。检控方目前要求判处他10年有期徒刑。(CP/Ryan Remiorz)

连续刑期在美国法庭更常见。性侵多名少女的美国体操队医纳萨尔（Larry Nassar）在美国联邦法院和州法院都被判处连续刑期，加起来至少有140年。这意味着他的有生之年都将在监狱里度过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

合并刑期

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和连续刑期相对的是合并刑期，也就是几项罪名的刑期同时执行。西德胡如果每项危险驾驶致死罪名被判4年，同时执行的话，意味着他的实际服刑时间将只有4年。合并刑期通常用于同一案件的多项罪名。例如西德胡被指控的29项罪名全部来自同一起车祸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是主审法官在刑法规定的上限内有自行量刑的权力。他需要斟酌的方面包括过去的判例和加重案情的因素，例如对受害人造成的伤害的长期性和严重性。受害人或其家人在法庭上宣读的受害人影响陈述，在一定程度上会被法官考虑在内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果被告的罪名来自多起犯罪，或者在假释或在逃期间犯罪，法官可以决定判处连续执行的刑期。但是终身监禁除外。因此我们很少见到加拿大法庭判处被告几百年的刑期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大法官可以连续计算不得申请假释的时间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各自被指控8项和6项一级谋杀罪名的麦克阿瑟和比索奈特将只会被判一次终身监禁。但是主审法官如果认为有必要的话，还是有办法让他们永远呆在监狱里的。这就是连续计算不得申请假释的时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比索奈特（右）的刑期将在2月8日宣布。（CP/Mathieu Belanger – POOL）

犯下一级谋杀罪的人在服刑25年后有权申请假释。但是2011年，加拿大政府修改了刑法，允许法官叠加不得申请假释的时间。对射杀6人的比索奈特，检控方提出的量刑请求是150年不得申请假释。比索奈特今年29岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和比索奈特一样，麦克阿瑟也选择了认罪。检控方请求法庭判处他50年不得申请假释。但是他的辩护律师说，即使是按照正常的25年期限，他有权申请假释时也已经91岁了。我们将在本周五得知法官的裁决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

去年9月，33岁的多伦多富二代米勒德（Dellen Millard）因杀害自己的父亲和另外两人被判终身监禁。三项一级谋杀罪的无权申请假释期相加，他被判75年不得申请假释。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Stephanie Hogan，Montreal Gazette）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多同性恋社区连环凶杀嫌疑人可能在四十年前就开始作案

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Crise au Vénézuéla : l’influence canadienne sur le Groupe de Lima et l’appui à Juan Guiado

RCI | English

Marine protected areas: maybe not so protected.

RCI | Español

Canadá reconoció oficialmente esta semana a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

"العمل في مجال الانتحار مثل العمل في مجال أمراض القلب: عدد الثواني مهم. لذا يتعين علينا تحسين الكثير في جميع خدمات الصحة العقلية."، ريال لابيل، من مركز الأبحاث التابع لمعهد مونتريال للصحة النفسية - Radio Canadaالعربية | RCI

كيبيك : عائلات تطلب من الحكومة القيام بالمزيد لمواجهة ظاهرة الانتحارعند الشباب

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les démocrates relancent et étendent leur enquête sur la RussieQuébec veut le portrait de la prostitution juvénileSyndrome de La Havane : des diplomates canadiens poursuivent Ottawa pour 28 millionsUn nouveau toit pour le stade olympique, mais pas avant 2024L'ancien député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Paul Dewar est mortDélégation du Québec à New York : Christian Dubé a été approché par les libérauxTout symbole « dicté » par une religion est un « signe d’oppression », dit la ministre CharestL’opposition presse Québec d’agir sur les changements climatiquesSherbrooke en compétition contre Winnipeg pour la tenue des Jeux de la FrancophonieCatherine Loubier nommée déléguée générale du Québec à New York
Cyber-warfare could be entering a new and alarming phase, ex-CIA analyst tells MPsDiplomats sue Ottawa for $28M over health ailments during Cuba postingsPolitician, advocate, husband and father Paul Dewar succumbs to brain cancerRevenge, reality and racism: Hollywood writers process Liam Neeson's disturbing revelationsNDP asks elections watchdog to investigate 'slanderous' ads against Jagmeet Singh'They need a scapegoat,' officer who released Bruce McArthur says of Toronto police2018 was the 4th-warmest year on record, NOAA and NASA revealOnline travel sites will halt misleading sales tactics in U.K. — but no impact on CanadaTrump's global foes take shots at his State of the Union pledgesMother of newborn apprehended in live video had history of child neglect and drugs