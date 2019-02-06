温哥华市政府：空屋税缓解了房屋租赁市场的压力

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温哥华市政府说，实施空屋税后，该市的房屋空置率在一年内下降了15%，房屋租赁市场的紧张因此得到一定程度的缓解。

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今年的空屋税报税截止日期是2月4日。逾期者可以补报，但需交纳250加元的费用。如果不报的话，房子将会被视为空屋，房主因此会被征收相当于房产估值1%的空屋税。

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温哥华市中心的空置房产最集中，超过1%的房子没有人住。温哥华市长斯图尔特（Kennedy Stewart）说，统计数据显示空置房产正在进入房屋租赁市场。市政府正在考虑是否提高空屋税率，以增加其有效性。

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温哥华自2017年7月1日起实施空屋税。第一年有1085栋房产被登记为空屋，2018年有922栋。目前仍有3%的房主没有申报，再加上对投诉和上诉的处理，2018年的统计数据可能还会改变。

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（RCI with CP）

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