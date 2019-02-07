Anyck Béraud / Radio-Canada

中国春运大潮也在与时俱进

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 7 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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过去几十年中国每年春节前和春节后都会出现的春运大潮让其他国家民众叹为观止。加拿大广播公司法语部记者Anyck Béraud 在中国农历新年之际也对中国今年的春运做了报道，讲的是她在春运高峰期间乘坐火车旅行的体会。

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北京站

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火车在一月底的一个星期日从北京站发车，目的地是西南地区的重庆。虽然中国高铁很发达，但为了满足春节前后暴增的运量，中国铁路部门增开了许多临时火车班次，这些普通列车与高铁相比不但没有了速度、而且车厢内部的设施和条件也不可同日而语，但好处是票价只有高铁票价的三分之一到四分之一。

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北京站的候车大厅里挤满了人，人们脸上写满了疲惫。能在候车大厅里找到座位的人是幸运的，否则就只能坐在地上等车了。

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好容易上了北京开往重庆的列车，在行李架上找到放自己行李的地方是个很大的挑战。

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卧铺票

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长途旅行卧铺车厢一票难求，一对没有买到卧铺票的年轻夫妇几乎是每到一站都要到卧铺车厢去看看是否有人下车、是否有卧铺位空出来。

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不过，他们能买到有自己座位的票已经不错了，有的乘客没有座位只能坐在自己的行李上、或者是站着。虽然过道上满是行李和乘客、进进出出很不方便，但乘客们几乎没有什么抱怨。不知是因为节日带来的宽容心情还是已经习惯这样的火车车厢环境。

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比5年前好多了

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一年只能在春节期间回重庆家里一次的温姓男子说，与5年前人挤人的情况相比，这样的火车车厢环境已经是很好了。

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据中国公安部、铁道部、长江航运管理局、民航管理局和国家发改委的数字，2019年春节前后1月21日到3月1日期间会有20亿人次出门旅行，其中4.1亿人次会乘坐火车，7300万人次坐飞机，4300万人次坐船出行。

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开车后6个小时不少人感到饿了、也到了早饭时间，人们纷纷打开自己的带的方便面等吃食，但老旧车厢里的开水炉不太好用，等待开水用了不少时间。

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9点钟列车进入河南省焦作地区，这个煤炭产区烧煤烟囱冒出的烟雾给天空和大地带来了灰蒙蒙的颜色。

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农民工家庭的孩子

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火车上有学龄儿童的母亲在督促自己的孩子做作业，中国孩子面临的学校作业压力和严酷的竞争环境是许多加拿大人无法想象的。

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对于随着父母到几千公里之外的城市打工生活的农村家庭孩子来说，他们在起跑线上似乎就已经落后了。

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