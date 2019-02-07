骗徒忒胆大：竟然黑加拿大移民部长

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加拿大广播公司报道说，社交媒体Facebook上出现了仿冒加拿大移民部长胡森的网页，在网页上用阿拉伯语和英语欢迎移民选择加拿大落户，并提供收费的移民加拿大服务。

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虽然该Facebook网页上把加拿大移民部长Ahmed Hussen的姓多加了一个字母S，但却使用了胡森的照片，以骗取想来加拿大生活的移民和难民申请者的信任、进而诈骗他们的金钱。

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2年前逃离伊斯兰国暴力杀戮的伊拉克库尔德难民Dana Adil一家不久前就差点成了这个诈骗网站的受害者。

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Dana Adil告诉加拿大广播公司记者说，他和妻子带着4个孩子逃离了被ISIS攻占的村庄，其中的两个孩子生下来就是瞎子；逃亡两年来他们想尽办法想找到像加拿大这样对移民和难民开放的国家定居下来；两个星期前某天的半夜里他收到一个署名是加拿大移民部长胡森的Facebook短信，表示欢迎他和家人移民来加拿大。

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Dana Adil见到这个短信非常兴奋，但发短信的人拒绝与他通电话，只是通过用英文写的短信进行联系。Dana Adil不懂英文，只能通过在伊拉克的姐姐提供翻译。

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冒名顶替加拿大移民部长胡森的那个网络骗子问Dana Adil是否有3550加元用来缴纳全家六口人的移民手续费和前往加拿大的机票费，并说这些钱是加拿大移民部规定必须缴纳的费用。

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Dana Adil最后没有上当，这并不是因为他判断出这是个骗局，而是因为他实在拿不出钱来交纳费用。

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加拿大移民部长胡森说他对诈骗分子冒名顶替进行诈骗感到很困扰，并强烈谴责诈骗分子对处于水深火热、流离失所境况的难民下手敲诈的无耻行为。

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RCI with Judy Trinh · CBC News

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