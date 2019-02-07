加拿大移民部接收北非黑奴来加定居

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加拿大自由党政府移民部长胡森星期一在首都渥太华庆祝黑人月活动中宣布，加拿大移民部正在帮助解决利比亚难民营的黑奴安置问题，在2018年已经接受了150多名在利比亚的黑奴来加拿大定居，在今后两年还会接收6百人。此外，加拿大移民部还计划接收100名在利比亚难民营中的尼日尔人。

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加拿大是世界上对联合国要国际社会帮助接收在利比亚聚集的难民申请者的呼吁做出响应的少数几个国家中的一个。

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在接收利比亚难民营中黑奴的项目之前，加拿大移民部已经推出并完成了两个紧急接收难民的项目。一个是接收4万名叙利亚难民来加拿大定居的项目，一个是接收1千名伊拉克雅兹迪少数民族难民的项目。

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利比亚是非洲国家人口前往欧盟国家申请难民的人口聚集地，有些非洲人在前往欧洲的路途中被蛇头控制成为奴隶。

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联合国的数字显示，今年1月份前四个星期有5757名向往欧盟国家生活的非洲人乘船跨越地中海进入欧盟国家水域，比去年同期5502人的数字增加了255人。

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自2018年1月份以来，有至少2500人在乘船偷渡地中海前往欧洲国家时丧生，他们中有不少是妇女和儿童。

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RCI with Mike Blanchfield, Stephen Cook / The Canadian Press、CBC News

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