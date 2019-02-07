(Franklin Reyes/Associated Press)

在古巴生病的加拿大外交官向联邦政府索赔 2800万加元

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 7 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在派驻古巴期间莫名其妙  “生病” 的5名加拿大外交官及其家属正在起诉加拿大政府，索赔2800万加元。

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原告 共14人，他们指控渥太华延迟让他们撤离哈瓦那并接受治疗，其中几位在不透露姓名的条件下接受了加拿大广播公司的采访。

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他们说，在整个危机期间，加拿大淡化了局势的严重性，保留并隐瞒重要的健康和安全信息，向外交人员提供了虚假、误导和不完整的信息。

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尽管已经回到加拿大超过18个月，但他们表示仍然在遭受所谓  “哈瓦那综合症”  的折磨。

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(Ramon Espinosa/The Associated Press)

哈瓦那综合症”

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丹尼尔 （化名）是被派驻古巴的一位加拿大职业外交官，他和妻子、孩子都在2017年6月被诊断出患有脑损伤。

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他告诉加拿大广播公司的记者，我的妻子已经变了一个人，她经常头痛，记忆力、听力都有问题，往往拿起电话却忘了要给谁打电话，注意力不能集中。

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凯瑟琳 （化名）是另一位曾被派驻古巴的外交官，也是一位年轻的母亲，她说自己现在经常偏头痛，感到非常累，而且变得对光线非常敏感，在房子里也得戴着墨镜。

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马农 (化名) 是另外一位外交官，她说自己有脑震荡症状，但却从来没有撞过头部。

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所有这些外交人员都表示，他们的症状出现在 2017 年的春季。

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政府反应迟缓

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加拿大驻古巴外交官并不是唯一遭受这种健康问题的外交人员，美国大使馆驻古巴人员也出现了同样症状，但美国在 2017 年9月就撤回了大部分非必要的外交人员，而加拿大则没有。

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(Alejandro Ernesto/EPA)

加拿大上述外交官员的法庭索赔文件说，加拿大等到2018年4月才撤离其在哈瓦那外交官的家属，而且在2018年4月之前，还继续派遣加拿大外交人员前往哈瓦那。

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2019年1月，在又有一名加拿大外交官莫名其妙地生病后，加拿大撤走了在哈瓦那大使馆的一半工作人员。

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接受加拿大广播公司采访的外交官表示，他们不清楚联邦政府为什么如此拖延，并指责联邦政府不对他们提供信息。

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凯瑟琳表示，她不明白为什么在已经出现了健康危险迹象的情况下，联邦政府还继续向哈瓦那派遣有小孩的外交官家庭，直到 2018年 4月才停止这样做。

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(Credit: Getty Images)

外交部长回应

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland）告诉记者，她已经会晤了一些外交官及其家属，并补充说不会对这起诉讼发表具体评论。

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她说，我很关注他们，他们有加拿大人的极大同情和支持。他们在古巴代表我们，代表我们的国家，他们的健康和安全完全应该获得优先处理。

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原因始终不明

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代表原告的律师约翰·菲利普斯 （John Phillips）说，在美国撤回其外交官时，加拿大知道有问题，却没有把我们的人撤出来， 我们要求赔偿的是， 这些外交官及其家属所遭受的长期损害，我们谈的是脑损伤，这是长期的损伤。

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关于“哈瓦那综合症”，至今加拿大和美国都不清楚其原因，最初的猜测是声波袭击，但古巴予以否认。

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加拿大的有关外交人员及其家属一直在渥太华大学大脑与心理研究所 （University of Ottawa,  Brain and Mind Research Institute）和新斯科舍省达尔霍西大学 （Dalhousie University）的脑恢复中心 （Brain Repair Centre）接受监测。

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（RCI with AzebWolde-Giorghis/Radio Canada）

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