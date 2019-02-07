加拿大医生平均年薪 34.2万加元

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根据加拿大卫生信息研究所 （l’Institut canadien d’information sur la santé） 的一份报告，2016 年至 2017 年期间，在加拿大执业的医生的总薪酬增长了 2.8%，这是该研究所自 2000 年开始收集这些数据以来的最小年增幅。

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加拿大卫生信息研究所的经理 Geoff Ballinger 说，在 2016-2017 前的 5 年中，医生的加薪幅度曾一直在6% 左右。

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他说，政府和医生协会都意识到，从长远看，医生的薪酬大幅增加是不可能的，目前的趋势是增长放缓。

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上述报告显示，加拿大医生的平均年薪为342,000加元。

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加拿大每10万人有 234 名医生

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与此同时，Geoff Ballinger 表示，加拿大的医生人数增长速度快于人口增长速度。

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2017年，加拿大共有86,644名医生，相当于每10万人口有234名医生，与2013年的每10万人有220名医生相比增加了6.6%。

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不列颠哥伦比亚（BC）省的人均医生数量最高，每10万人口约有243名医生。

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（RCI with Radio Canada）

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