到本世纪末，喜马拉雅 1/3 冰川将会融化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据本周公布的一个新研究报告，由于全球变暖，本世纪末之前，喜马拉雅和 兴都库什 （HKH）山脉的冰川至少有三分之一将会融化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告主作者、国际山地综合发展中心（ ICIMOD）的 Philippus Wester 表示，这是一场前所未闻的气候危机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告还说，如果国际社会未能在 21 世纪成功地遏制温室气体排放，则 HKH 地区三分之二的冰川也可能会消失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

冰川消退已40年

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际山地综合发展中心的副总干事 Eklabya Sharma 告诉路透社记者，自70年代以来，喜马拉雅-兴都库什大部分地区的冰川就在不断 “萎缩”，如果 “世界屋脊” 的冰川全部融化，则全球海平面将上升 1.5米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

HKH 地区横跨阿富汗、孟加拉国、尼泊尔、中国、不丹、印度、缅甸、巴基斯坦，绵延3500公里，涵括人口2.5亿人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Radio Canada Reuters）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada